Nakazil sa hubovým parazitom: Lekári prvýkrát popísali vírus, ktorý na človeka preskočil z rastliny

Aj keď sa ešte pár týždňov dozadu hovorilo, že scenár podobný tomu, aký prežívajú hlavní hrdinovia post-apokalyptického seriálu The Last of Us, by sa v realite odohrať nemohol, tento lekársky prípad to vyvracia. Síce len z časti, no ide o naozaj pozoruhodnú vec. Vôbec prvýkrát sa totiž lekárom podarilo zaznamenať ochorenie, ktoré prešlo na človeka z rastliny.

61-ročný muž sa stal prvým človekom, u ktorého bola zaznamenaná nákaza rastlinnou hubou. Vôbec prvýkrát sa tak preniesla z rastliny na človeka, píše lekársky tím vo svojej štúdií vo vedeckom časopise ScienceDirect.

Myslel si, že má chrípku

Indický mykológ zaoberajúci sa rastlinami sa nakazil hubovým rastlinným patogénom pevníkom nachovým (Chondrostereum purpureum), ktorý doposiaľ napádal len rastliny. Zdá sa ale, že sa dokáže preniesť aj na človeka a spôsobiť viaceré zdravotné komplikácie.

Nakazený muž trpel niekoľko mesiacov príznakmi podobnými chrípke. Tri mesiace mal problém s prehĺtaním. Lekári napokon vyšetrením zistili, že mal v priedušnici obrovský absces, ktorý pri liečbe najskôr vysušili a vzorky poslali na laboratórne testy. Tie preukázali, že muž sa nakazil vírusom chondrostereum purpureum.

Tento vírus zvyčajne napáda rastliny a spôsobuje tzv. ochorenie strieborných listov. Šíri sa prostredníctvom spór prenášaných vzduchom a na listoch rastlín zanecháva zvláštnu kovovú farbu. Rastlina sa proti tomuto vírusu nedokáže ubrániť a napokon veľmi pomaly umiera.

Prípad ako z úspešného seriálu

Doposiaľ nebol popísaný prípad, kedy by sa tento vírus mohol preniesť aj na človeka. Odborníci predpokladajú, že 61-ročný Ind sa chondrostereom nakazil pri svojej práci. Mykológovia, ako je známe, pracujú priamo s plesňami, kvasinkami a hubami. S tými pred nákazou pomerne často a v dlhých intervaloch prichádzal do styku aj pacient, ktorého prípad lekári v správe popísali.

Odborníci sa obávajú nových vírusov, ktoré by takto mohli spôsobiť vo svete vážne problémy. Infekcia totiž môže postihnúť každého.

Niečo podobné rozpracováva – aj keď vo veľkom len vo fantasy rovine – aj úspešný seriál The Last of Us, kde huba cordyceps napáda a ovláda ľudí, ktorých následne mení na monštrá. V tomto prvom popísanom prípade ide síce o inú hubu, no, zdá sa, že by sme mali byť obozretnejší, čo sa práce s hubami a plesňami rôznych druhov týka.