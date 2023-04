Jeden tvrdil, že jeho úd má dĺžku 9 metrov. Mužom sa nedá veriť ohľadom dĺžky ich penisu, zistila štúdia

Pri výskume penisov majú vedci jeden významný problém. Ak sa pýtajú na dĺžku tohto mužského orgánu, tak si môžu byť istí, že dostanú nereálne čísla od respondentov, pričom nikto z nich si centimetre neuberá, práve naopak. Nová štúdia sa preto zamerala na to, ako muži klamú o dĺžke svojho údu a či by za finančnú odmenu dokázali poskytnúť presnejšie údaje.

Ako píše web IFL Science, do tejto štúdie sa zapojil tím vedcov z nórskej univerzity v Agder a švédskej poľnohospodárskej univerzity v Uppsale.

Až 9-metrový penis

V štúdii publikovanej v časopise Frontiers in Psychology vedci požiadali mužov, aby im sami nahlásili veľkosť svojich penisov, svoju výšku a tiež, akú atletickú postavu majú v porovnaní s ostatnou populáciou. Účastníkov ďalej vedci rozdelili do dvoch skupín podľa finančného ohodnotenia. Jedna skupina dostala za účasť na štúdii približne 5 dolárov a druhá približne 22 dolárov. Potom začali zhromažďovať výsledky.

„V najextrémnejšom prípade bola udávaná veľkosť stoporeného penisu 9 000 centimetrov, čo je 50-krát väčší penis, ako má dospelý slon africký, ktorý má vo všeobecnosti najväčší penis zo všetkých suchozemských zvierat,“ uvádza štúdia.

Klamú všetci

Po vylúčení takýchto extrémnych hodnôt tím aj tak zistil, že muži hlásia nadpriemerné výsledky veľkosti ich penisov, a to v priemere až o 21 percent. Kým priemer veľkosti penisov bol 14,88 centimetra, v priemere sa udávala veľkosť na úrovni 18 centimetrov.

Vedci tiež zistili, že obe skupiny, aj tá, ktorá dostala menej, aj tá čo dostal za účasť na štúdii viac peňazí, hodnotili dĺžku penisov nad normou. Predsa však štúdia s vyššou odmenou menej preháňala o dĺžke, čo naznačuje, že lepšie zaplatenie účasti na štúdii môže vedcom poskytnúť relevantnejšie výsledky. Ale aj napriek vyššej odmene, skupina udávala stále nadpriemerné a nerealistické hodnoty výrazne nad priemerom.

Treba laboratórne merania

„Tieto výsledky naznačujú, že ak sa zaujímate o telesné premenné dôležité pre mužský sebapohľad a identitu, takéto údaje by sa nemali získavať prostredníctvom samohodnotenia. Najmä sa to týka súkromných telesných informácií spojených s maskulinitou,“ uvádza tím a zároveň dodáva, že ak budú iné štúdie potrebovať do svojich dát spoľahlivé informácie o veľkosti penisu mužov, mali by dáta zbierať iba kontrolovaným laboratórnym meraním.