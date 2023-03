Existujú iba 3 typy penisov, delia sa podľa zväčšenia pri erekcii: Najviac z nich patrí do „šedej zóny“, tvrdí nová štúdia

Podobne, ako je ženský orgazmus opradený mnohými záhadami, je to aj s mužskou erekciou. EurekAlert! priniesol výsledky novej štúdie, ktorá sa zaoberala definíciou typov penisov, ktoré sa nazývajú „grower“ a „shower“. Rozdiel medzi nimi spočíva v miere zväčšenia počas erekcie.

Výskumu sa zúčastnilo 225 mužov a prebiehal pod vedením urológov z madridských nemocníc. Uskutočnili ho, pretože chceli, aby im výsledky pomohli pri operačnej praxi.

Vedúci výskumu totiž objasnil, že ak muž patrí do skupiny, ktorej penis sa počas erekcie zväčší viac oproti stavu pred stoporením, potrebuje iný chirurgický prístup, ako ten v druhej skupine.

Čo sú grower a shower?

Štúdia prebiehala prostredníctvom ultrazvuku, ktorý sledoval penisy mužov v pokojnom stave a následne aj počas erekcie. Dôležitý pre ňu bol ich percentuálny rozdiel.

Urológom sa podarilo definovať, ako rozdeliť penisy do týchto dvoch kategórií a následne aj do tretej, ktorá vznikla medzi nimi. Do skupiny grower sa zaradili tí, ktorým sa penis pri erekcii zväčšil o viac ako 56 %. Do skupiny shower zas tí, ktorým sa penis zväčšil o menej ako 31 %, vysvetľuje EurekAlert!.

Je tu ešte šedá zóna

Ak vás zaujíma, ako sa nazýva skupina, ktorá je medzi týmto rozpätím, tak dostala pomenovanie „šedá zóna“. A práve do tejto kategórie patrilo najviac mužov z výskumnej vzorky.

Pri ostatných dvoch skupinách išlo približne o rovnaký počet, do skupiny shower sa zaradilo 25 % a grower 24 % zo zúčastnených. Z toho vyplýva, že do šedej zóny patrilo až 51 % mužov.

Urológovia upozornili aj na to, že to, či ich pacienti patria do jednej, druhej alebo tretej skupiny, nemusí zo zdravotného hľadiska nič znamenať. A to je najpodstatnejšie. IFLScience dodáva, že nevyzerá, že by tieto skupiny súviseli napríklad s dysfunkciou penisu. Takže nech patríte do ktorejkoľvek z nich, je to úplne normálne.