Je to definitívne, prichádza zima: Slovensko v týchto oblastiach zasype sneh, studený front udrie naplno. Hrozí aj nebezpečný jav

Foto: TASR - Daniel Stehlík

Nina Malovcová
Slovensko čaká prudká zmena počasia.

Dnešok prinesie výraznú a rýchlu zmenu počasia, ktorá zasiahne prakticky celé Slovensko. Už od rána sa nad naše územie nasúva zvlnený studený front v brázde nízkeho tlaku vzduchu.

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu a portálu iMeteo, ktoré upozorňujú na dynamický priebeh, nás počas dňa čakajú výdatné zrážky, silný vietor, ochladenie a prechod dažďa do snehu.

Popoludní dorazí chladný vzduch

Od skorých hodín je obloha prevažne zamračená a miestami hmlistá. Na mnohých miestach už prší a meteorológovia upozorňujú, že zrážky budú postupne naberať na intenzite. Samotný studený front dorazí popoludní a spôsobí rýchle ochladenie aj zmenu smeru vetra.

Zrážky budú počas dňa veľmi výrazné. V mnohých regiónoch môže spadnúť okolo 20 mm dažďa, lokálne aj viac. Najviac dažďa sa očakáva v horských oblastiach a daždivé počasie pretrvá až do večera.

Dážď sa zmení na sneh aj v nižších polohách

Ako front postúpi cez naše územie, začne prenikať chladný arktický vzduch. Sneženie sa najskôr objaví vo vysokých polohách, no popoludní sa môže vyskytnúť aj v krajnom západe, Žilinskom kraji a na Hornom Spiši v stredných výškach. Večer už nie sú vylúčené snehové vločky aj v nižších polohách severného Slovenska. Najvyššie denné teploty budú medzi 7 a 12 °C, na juhu až do 14 °C. Vo výške 1500 metrov sa teplota z ranných 5 °C prepadne do večera na približne -3 °C.

Ilustračná foto: TASR/AP

Vietor bude postupne zosilňovať. Popoludní sa jeho smer zmení zo južného na severozápadný a miestami môže fúkať rýchlosťou okolo 12 m/s, v nárazoch približne 20 m/s. Vo vysokých polohách sa očakáva búrlivý vietor s možnými prechodmi do víchrice.

Teploty pôjdu po prechode frontu rýchlo nadol. Na západe bude večer okolo 5 °C, na severe približne 0 °C. V noci môže teplota klesnúť pod 5 °C, na severe pod bod mrazu. Mokrý povrch ciest tak môže začať namŕzať a vytvárať poľadovicu.

Ako bude vyzerať utorok

Počas noci sa zvlnený studený front presunie ďalej na juhovýchod a od západu sa začne rozširovať tlaková výš. Noc bude ešte oblačná a na viacerých miestach sa očakáva dážď alebo dážď so snehom. Na severe a v stredných polohách sa sneženie môže objaviť aj v nižších výškach. Najnižšie nočné teploty budú medzi 4 a -1 °C, v Žilinskom kraji, na Horehroní a Spiši miestami okolo -3 °C.

Foto: TASR/AP

Utorok prinesie výrazné zlepšenie počasia. Obloha sa začne od západu zmenšovať a počas dňa bude prevažne polooblačno. Zrážky sa vyskytnú len ojedinele a pôjde najmä o snehové prehánky. Najvyššie denné teploty budú medzi 3 a 8 °C, v Žilinskom kraji, na Horehroní a miestami na Spiši medzi 0 a 3 °C.

Vietor sa upokojí, no na horách bude ešte prechodne silný

Spočiatku bude fúkať severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 3 až 8 m/s, na juhozápade a juhovýchode ojedinele okolo 12 m/s s nárazmi približne 18 m/s. V priebehu dňa vietor zoslabne. Vo vysokých polohách sa však stále očakáva prudký až búrlivý vietor s možnými prechodmi do víchrice.

