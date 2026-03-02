Jar prišla vo veľkom štýle: Zimné bundy môžete odložiť, teploty vystúpia mimoriadne vysoko

Ilustračná foto: Pxhere

Nina Malovcová
Jar preberá kontrolu nad Slovenskom.

Slovensko vstupuje do nového týždňa s počasím, ktoré pripomína skôr apríl než začiatok marca. Po nedávnych zimných epizódach sa charakter počasia výrazne mení a najbližšie dni budú patriť slnku a nadpriemerne vysokým teplotám.

Ako informuje portál iMeteo, celý prvý marcový týždeň bude teplotne nadpriemerný a zrážkovo skôr podpriemerný. Nad našou oblasťou sa udržiava tlaková výš, ktorá zabezpečuje stabilné a prevažne suché počasie, pričom už dnes sa nás len okrajovo dotkne aj studený front.

Pondelok do 15 °C, slnko sa presadí popoludní

Pondelkové ráno môže byť ešte chladnejšie a miestami zamračené či polooblačné. Počas dňa sa však oblačnosť začne zmenšovať a do večera sa bude postupne vyjasňovať, preto si do rannej rutiny nezabudnite pridať SPFko. Maximálne denné teploty vystúpia približne na 15 °C. Aj sever Slovenska sa dostane nad 10 °C, čo je na toto obdobie nadštandardná hodnota. Slnko bude mať už citeľnú silu a popoludnie bude pôsobiť skôr jarným než zimným dojmom.

Ilustračné foto: Unsplash

Studený front ovplyvní počasie len okrajovo. Zrážky sa môžu objaviť ojedinele, najmä na severovýchodnom okraji Slovenska alebo v oblasti Nízkych Tatier. Úhrny budú minimálne, približne okolo 1 mm. Vo väčšine regiónov tak zostane počasie suché a stabilné.

V regiónoch budú rozdiely citeľné

Na juhozápade bude najteplejšie. Bratislava, Trnava, Nitra či Trenčín dosiahnu približne 13 až 14 °C a prevažne jasnú oblohu. Stred krajiny, vrátane Žiliny, Martina a Banskej Bystrice, sa bude pohybovať pri teplotách okolo 12 až 13 °C pri jasnom až polooblačnom počasí. Východ Slovenska bude o niečo chladnejší. Košice a Prešov zaznamenajú približne 10 až 11 °C a viac oblačnosti. Najnižšie hodnoty očakáva Poprad, kde sa teplota vyšplhá približne na 7 °C.

Teplý a suchý štart marca, neskôr môže prísť zmena

Dlhodobé modely naznačujú, že prvá polovica mesiaca bude pokojná, teplá a prevažne suchá. Stabilná tlaková výš udrží zrážky na minime. V druhej polovici marca sa však môže situácia zmeniť. Do hry vstupuje rozpad polárneho víru, ktorý by mohol umožniť prenikanie chladnejšieho vzduchu do Európy.

Najbližšie dni však budú patriť slnku a príjemným teplotám. Po období sneženia a zimných komplikácií ide o výrazný obrat, ktorý mnohí pocítia ako prvý skutočný dotyk jari.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dron zasiahol už aj Cyprus: Situáciu riešia britské ozbrojené sily, úrady zatiaľ nehlásili žiadne obete

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac