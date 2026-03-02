Jar prišla vo veľkom štýle: Zimné bundy môžete odložiť, teploty vystúpia mimoriadne vysoko

Slovensko vstupuje do nového týždňa s počasím, ktoré pripomína skôr apríl než začiatok marca. Po nedávnych zimných epizódach sa charakter počasia výrazne mení a najbližšie dni budú patriť slnku a nadpriemerne vysokým teplotám.
Ako informuje portál iMeteo, celý prvý marcový týždeň bude teplotne nadpriemerný a zrážkovo skôr podpriemerný. Nad našou oblasťou sa udržiava tlaková výš, ktorá zabezpečuje stabilné a prevažne suché počasie, pričom už dnes sa nás len okrajovo dotkne aj studený front.
Pondelok do 15 °C, slnko sa presadí popoludní
Pondelkové ráno môže byť ešte chladnejšie a miestami zamračené či polooblačné. Počas dňa sa však oblačnosť začne zmenšovať a do večera sa bude postupne vyjasňovať, preto si do rannej rutiny nezabudnite pridať SPFko. Maximálne denné teploty vystúpia približne na 15 °C. Aj sever Slovenska sa dostane nad 10 °C, čo je na toto obdobie nadštandardná hodnota. Slnko bude mať už citeľnú silu a popoludnie bude pôsobiť skôr jarným než zimným dojmom.
Studený front ovplyvní počasie len okrajovo. Zrážky sa môžu objaviť ojedinele, najmä na severovýchodnom okraji Slovenska alebo v oblasti Nízkych Tatier. Úhrny budú minimálne, približne okolo 1 mm. Vo väčšine regiónov tak zostane počasie suché a stabilné.
V regiónoch budú rozdiely citeľné
Na juhozápade bude najteplejšie. Bratislava, Trnava, Nitra či Trenčín dosiahnu približne 13 až 14 °C a prevažne jasnú oblohu. Stred krajiny, vrátane Žiliny, Martina a Banskej Bystrice, sa bude pohybovať pri teplotách okolo 12 až 13 °C pri jasnom až polooblačnom počasí. Východ Slovenska bude o niečo chladnejší. Košice a Prešov zaznamenajú približne 10 až 11 °C a viac oblačnosti. Najnižšie hodnoty očakáva Poprad, kde sa teplota vyšplhá približne na 7 °C.
Teplý a suchý štart marca, neskôr môže prísť zmena
Dlhodobé modely naznačujú, že prvá polovica mesiaca bude pokojná, teplá a prevažne suchá. Stabilná tlaková výš udrží zrážky na minime. V druhej polovici marca sa však môže situácia zmeniť. Do hry vstupuje rozpad polárneho víru, ktorý by mohol umožniť prenikanie chladnejšieho vzduchu do Európy.
Najbližšie dni však budú patriť slnku a príjemným teplotám. Po období sneženia a zimných komplikácií ide o výrazný obrat, ktorý mnohí pocítia ako prvý skutočný dotyk jari.
