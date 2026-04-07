Jar dostala stopku: Slovensko zasiahli ranné mrazy, vietor ešte zosilnie. Chladné dni tak skoro neskončia

Jar si dnes na Slovensku berie pauzu. Kým ešte včera pôsobilo počasie pokojne, dnešné ráno prinieslo citeľné ochladenie, ktoré na viacerých miestach prekvapilo aj mínusovými teplotami.
Ako informuje portál iMeteo, za prudkým poklesom teplôt stojí nočné vyjasnenie oblohy. To umožnilo rýchly únik tepla z povrchu, pričom najvýraznejšie sa ochladenie prejavilo v údoliach a kotlinách.
Mrazy zasiahli viaceré oblasti
Teploty počas noci klesali najčastejšie na hodnoty medzi 5 a 0 °C, no v niektorých oblastiach sa dostali ešte nižšie, až na -5 °C. Najchladnejšie bolo krátko po svitaní v častiach stredného Slovenska, kde teploty padli pod bod mrazu.
Zatiaľ čo noc bola síce mrazivá, no prevažne bezvetrná, táto situácia sa počas dňa zmení. Do strednej Európy zasahuje okraj tlakovej výše, zatiaľ čo zo severovýchodu postupuje tlaková níž. Tento kontrast vytvára podmienky na zosilňovanie vetra.
Na situáciu upozornil aj Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. V noci z pondelka na utorok, 7. 4., hrozili na viacerých miestach prízemné mrazy, ktoré môžu poškodiť vegetáciu. Výstrahy pred mrazom vo vegetačnom období platili takmer pre celé Slovensko, pričom teploty mohli klesnúť na 0 až -2 °C. Takéto hodnoty síce nie sú v tomto období nezvyčajné, no predstavujú riziko pre rastliny v pokročilej fáze rastu. Očakávať sa dajú aj počas najbližších dní.
Ako bude dnes
Najvýraznejšie sa vietor prejaví v severnej polovici Slovenska a vo vyšších polohách, kde môže výrazne znížiť pocitovú teplotu. Postupne zosilnie na severozápadný až severný s rýchlosťou 10 až 35 km/h. V nárazoch môže dosiahnuť približne 55 km/h. Vo vyšších nadmorských výškach bude ešte silnejší a nad pásmom lesa môže miestami nadobudnúť charakter víchrice.
Počas dňa sa očakáva jasno až polooblačno, pričom na severe a východe sa môže prechodne objaviť viac oblakov. Len výnimočne sa vyskytnú slabé zrážky, ich množstvo bude minimálne, do 0,5 mm. Vo vyšších polohách nie je vylúčený ani slabý snehový poprašok do 1 cm.
Denné teploty sa síce oproti mrazivému ránu zvýšia, no stále zostanú pod priemerom posledných dní. Maximá dosiahnu 12 až 17 °C, na severe miestami len okolo 10 °C. Vo vysokohorskom prostredí sa udrží chladnejšie počasie. Vo výške približne 1 500 metrov nad morom bude teplota okolo 0 °C a v kombinácii s vetrom budú podmienky pripomínať skôr zimu.
Zima ešte nepovedala posledné slovo
Vývoj počasia v uplynulých dňoch ukazuje, aká rýchla dokáže byť jarná zmena. Kým ešte nedávno predpovede naznačovali stabilné oteplenie, aktuálne modely podľa portálu iMeteo hovoria o opaku. Chladné počasie bude pokračovať a návrat zimy už nepôsobí len ako krátkodobý výkyv. Ešte počas Veľkej noci pritom panovalo na Slovensku výrazne teplé počasie.
Teploty sa v niektorých oblastiach dostali takmer k 25 °C a v Bratislave vystúpili na 24,1 °C. Teplý charakter počasia však narušil studený front, ktorý v nedeľu večer priniesol aj búrky, najmä na západnom Slovensku.
Ochladenie potvrdili aj modely
Po prechode frontu sa do našej oblasti dostal chladný vzduch a pôvodné očakávania oteplenia sa rýchlo rozplynuli. Predpovedné modely už počas sviatkov začali upozorňovať na zmenu, ktorá sa teraz potvrdzuje. Najbližšie dni budú patriť chladnej vzduchovej hmote. Počasie bude síce často jasné až polooblačné, no rána prinesú výrazné mrazy.
Najrizikovejšie to zatiaľ vyzerá v noci zo štvrtka na piatok, keď môže teplota na viacerých miestach klesnúť pod bod mrazu. Denné teploty sa budú pohybovať približne od 5 do 12 °C, na severe aj nižšie. V porovnaní s dlhodobým normálom pôjde o podpriemerné hodnoty, a to približne o 2 až 5 °C.
Zrážky by sa mohli objaviť najmä počas víkendu. V severných oblastiach Slovenska nie je vylúčené, že budú mať opäť snehový charakter, najmä vo vyšších polohách. V nižších oblastiach by malo prevažne pršať. Výraznejšie oteplenie zatiaľ modely neočakávajú. Chladné počasie by malo pretrvávať aj v ďalšom týždni, pričom zmena by mohla prísť až v druhej polovici apríla.
