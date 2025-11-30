Izraelský premiér Netanjahu požiadal prezidenta o milosť. Je to vraj v „národnom záujme“, obvinený je z korupcie

„Pokračovanie procesu nás trhá zvnútra, vyvoláva prudké spory a prehlbuje priepasti,“ povedal Netanjahu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že je v národnom záujme Izraela, aby sa jeho takmer šesť rokov trvajúci súdny proces pre obvinenia z korupcie skončil. Vyjadril sa tak vo videu zverejnenom po tom, čo kancelária prezidenta Jicchaka Herzoga informovala, že premiér požiadal prezidenta o udelenie milosti.

TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).

Pokračovanie procesu nás trhá zvnútra, vyvoláva prudké spory a prehlbuje priepasti,“ povedal Netanjahu s odkazom na rozkol medzi jeho podporovateľmi a odporcami. „Tak ako mnohí iní v krajine som si istý, že okamžité ukončenie procesu významne pomôže upokojiť napätie a podporiť široké zmierenie, ktoré naša krajina tak naliehavo potrebuje,“ uviedol.

Netanjahu tvrdí, že prešlo už takmer desať rokov, odkedy sa proti nemu začalo vyšetrovanie a proces v týchto záležitostiach prebieha takmer šesť rokov a očakáva sa, že bude pokračovať mnoho ďalších rokov. Podľa jeho slov je jasné, že pri tvorení prípadu proti nemu boli spáchané „závažné zločiny“ a vyhlásil, že jeho vlastným záujmom naďalej zostáva dotiahnuť právny proces do konca, kým ho nezbavia všetkých obvinení.

Foto: SITA/AP

Izrael je podľa Netanjahua vystavený obrovským výzvam a zároveň skvelým príležitostiam. Na zahnanie hrozieb a uvedomenia si príležitostí je potrebná národná jednota, konštatoval.

List poslal aj americký prezident

Premiér židovského štátu sa rozhodol požiadať o milosť z dôvodu, že ho nedávno sudcovia vyzvali, aby vypovedal na súde trikrát za týždeň. Ďalším faktorom bol podľa neho aj list amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Herzoga, v ktorom prezident USA žiadal svoj izraelský náprotivok, aby zvážil udelenie milosti predsedovi vlády.

Prezident Trump vyzval na okamžité ukončenie procesu, aby som spolu s ním mohol ešte dôraznejšie presadzovať životne dôležité spoločné záujmy Izraela a Spojených štátov, v časovom okne, ktoré sa možno už nikdy nevráti,“ vyhlásil Netanjahu.

Kancelária izraelského prezidenta vo svojom vyhlásení uviedla, že prezident „zodpovedne a úprimne“ zváži žiadosť o milosť po získaní všetkých príslušných stanovísk v tejto veci. Netanjahua súdia v jednom prípade úplatkárstva a troch prípadoch obvinení z korupcie, ktoré popiera a svoje stíhanie označuje na politicky motivované.

