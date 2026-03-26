Ivana Gáborík prekvapila zábermi zo záhrady: Takto trávi čas s dcérou a ukazuje, čo je pre deti dôležité

Spoločný čas rodičov s deťmi možno tráviť aj jednoduchými aktivitami, napríklad prácou v záhrade, čo ukázala aj Ivana.
Talentovaná tanečníčka Ivana Gáborík zverejnila na Instagrame video, v ktorom zachytáva obyčajné chvíle v záhrade so svojou dcérou. Spoločné sadenie pôsobí nenútene a prirodzene, bez snahy o dokonalosť. Navonok tak vytvára obraz mamy, ktorá si materstvo užíva vlastným tempom, a aj preto nie je prekvapením, že v minulosti nechala tému tretieho dieťaťa otvorenú.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Spoločné chvíle v záhrade ako súčasť výchovy
„Sadili sme šalát, hrášok, rukolu a reďkovku. Malé ruky v hline, veľká radosť v očiach… a pre mňa krásna pripomienka, že tie najdôležitejšie veci sa deti učia práve takto – potichu, prirodzene, cez spoločné chvíle,“ opísala. Príspevkom sa podelila o momenty zo súkromia a naznačila, že aj bežné praktické činnosti môžu byť prirodzenou súčasťou výchovy.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Na videu zároveň ukazuje, že nejde o dokonalý výsledok, ale o samotný čas strávený spolu. „Možno to nie je dokonalé, možno to trvá dlhšie… ale je to náš čas. Čas, kedy sa učí trpezlivosti, vzťahu k prírode aj radosti z maličkostí,“ doplnila. Ivanin prístup tak jasne ukazuje, že najviac záleží na tom, čo si dieťa z týchto spoločných chvíľ prirodzene odnesie.
Nahlásiť chybu v článku