Ivana Christová má ďalšie vnúča: Dcéra Daniela porodila syna, meno vás prekvapí

Naša najkrajšia Misska Ivana Christová prežíva mimoriadne šťastné obdobie. Do rodiny totiž pribudol ďalší člen a rodinka sa teší z nového života.
Radostná správa potešila nielen najbližších, ale aj fanúšikov, ktorí sledujú život modelky a influencerky Daniely Zajíček Christovej. Tá sa o krásnu novinku podelila prostredníctvom sociálnej siete Instagram, kde zverejnila dojímavý moment spojený s príchodom svojho druhého dieťatka.
Odkedy sa im narodila dcérka, rodina sa prirodzene sústredila na spoločné chvíle, no teraz sa ich šťastie ešte znásobilo – Daniele sa totiž narodil chlapček a malá Zoja sa tak teší zo svojho vytúženého bračeka.
Do rodiny pribudol synček
Modelka zverejnila fotografiu vlasatého bábätka so štítkom na ruke, na ktorom stálo meno Zajíček Miloš, a k snímke pripísala len stručný dátum: „10. 2. 2026.“ Presne pred piatimi rokmi rovnakým spôsobom oznámila narodenie svojej prvorodenej dcérky Zoje, ktorá sa tiež narodila 10. februára, a tak dostala k narodeninám ten najkrajší darček – malého bračeka.
Zaujímavosťou pritom je, že v rovnaký deň sa narodila aj samotná Daniela, čo dáva tomuto dátumu pre celú rodinu ešte výnimočnejší význam. Meno pre syna vybrali symbolicky po otcovi, čím ešte viac podčiarkli rodinnú blízkosť a význam spoločných koreňov. V rodine Ivany Christovej tak zavládla veľká radosť a nové bábätko prinieslo množstvo emócií.
