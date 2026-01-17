Ikonická značka alkoholu hlási veľké problémy: Hrozí najhorší scenár, ľudia ju prestali kupovať

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Ak bude súčasný trend pokračovať, do roku 2038 podľa predajcu klesne na nulu.

Predaj ikonických liehovín Koskenkorva klesol na najnižšiu úroveň v histórii. Uviedol to štátny predajca alkoholu Alko, píše TASR podľa webu fínskeho verejnoprávneho vysielateľa YLE.

Podľa Alko spotreba liehovín známych vo Fínsku ako „Kossu“ klesla za posledné desaťročie v priemere o 150 000 litrov ročne. Ak bude súčasný trend pokračovať, do roku 2038 podľa predajcu klesne na nulu. Značka Koskenkorva sa objavila na pultoch Alko v roku 1953 a najvyššie predaje mala koncom 80. rokov. Odvtedy sa návyky Fínov v pití alkoholu radikálne zmenili.

Generačné rozdiely

„Staršie generácie uprednostňujú silnejší alkohol. Mladí ľudia naopak nakupujú podľa chuti,“ povedal pre YLE Kari Nurmela, ktorý prevádzkuje predajňu Alko hneď vedľa liehovaru Koskenkorva v rovnomennej dedine na západe Fínska. Podiel Koskenkorvy na predaji znižuje aj rozširujúci sa výber iných značiek v Alko, ktorý má na predaj alkoholu štátny monopol.

„A nemali by sme zabúdať ani na vplyv zdaňovania na klesajúcu spotrebu silných liehovín,“ dodal Nurmela. Vo Fínsku v zásade platí, že čím vyššie percento alkoholu obsahuje nápoj, tým vyššia je aj spotrebná daň, jedna z najvyšších v Európe. Silnejšie liehoviny sú priamo spájané s množstvom zdravotných problémov. Ochorenia pečene a iné choroby súvisiace s alkoholom postihujú najmä ľudí nad 60 rokov, poznamenala Pia Mäkeläová z fínskeho Úradu verejného zdravotníctva (THL).

Foto: Profimedia

Podľa THL sa pravidelná konzumácia alkoholu vo Fínsku od roku 2020 znižuje. Medzi rokmi 2016 a 2023 sa podiel tých, ktorí pijú alkohol týždenne alebo častejšie, znížil z 52 percent na 48 percent u mužov a z 29 percent na 22 percent u žien. Podiel abstinentov sa nezmenil, je to približne desať percent u mužov a 14 percent u žien.

„Vo Fínsku alkoholizmus často začína pivom, hoci keď sa problémy s alkoholom zhoršujú, mnohí sa obracajú na silné alkoholické nápoje,“ povedal Mäkeläová. Podľa nej však mladí Fíni už nečelia takému tlaku rovesníkov alebo spoločnosti, aby začali piť alkohol, ako predchádzajúce generácie. „Zlatý vek Kossu sa zdá byť za nami a najviac jej fanúšikov nájdeme medzi staršou generáciou,“ povedala.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
USA a Slovensko podpísali jadrovú dohodu: Nový blok má vyrásť v Bohuniciach, Fico sa presúva…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac