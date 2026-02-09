Hygienici varujú pred nákazou na Slovensku: Zatvárajú školy aj škôlky, nemocnice obmedzujú návštevy

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Najviac chorých je medzi deťmi.

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 6. kalendárnom týždni klesla o 1,3 percenta. Stále je však vysoká, hlásených bolo takmer 51-tisíc ARO. Ako informoval Úrad verejného zdravotníctva SR, najvyššia chorobnosť bola v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji, pričom najviac chorých bolo medzi deťmi do päť rokov.

Svoje brány zatvorilo 154 výchovno-vzdelávacích zariadení, z toho bolo 101 materských škôl a 53 základných škôl. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 792 osôb, čo predstavuje 3,5 percenta zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 053), ostatné komplikácie predstavovali otitídy (486) a pneumónie (253).

Nemocnice obmedzili návštevy

Pre vysoký výskyt akútnych respiračných ochorení zakázali návštevy v sedemnástich nemocniciach alebo na ich oddeleniach. Konkrétne to bolo vo Fakultnej nemocnici Nitra, v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor v Nitre, v Kardiocentre Nitra, v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce, vo Fakultnej nemocnici Trenčín, v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Nové Mesto nad Váhom.

Ilustračná foto: Unsplash

Taktiež v NsP Ilava na oddelení pre dlhodobo chorých, v NsP Považská Bystrica na internom oddelení, v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na oddelení pre dlhodobo chorých, v Ľubovnianskej nemocnici n.o., v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, v Nemocnici Poprad, vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, v Nemocnici armádneho generála L. Svobodu Svidník, v nemocnici AGEL Levoča a.s, v NsP Vranov nad Topľou a v Nemocnici AGEL Bánovce.

Chrípka a COVID-19 v 6. kalendárnom týždni

Lekári nahlásili 8 937 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia, čo predstavuje 17,6 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom tak chorobnosť klesla o 7,4 percenta.V 6. kalendárnom týždni 2026 bolo 34 nových prípadov ochorenia COVID-19.

Ochorenia sa vyskytli vo všetkých krajoch SR okrem Prešovského, s najvyššou chorobnosťou v Trnavskom kraji a najnižšou v Bratislavskom kraji. Od začiatku roka do 8. februára bolo nahlásených celkovo 281 prípadov ochorenia COVID-19, najviac chorých bolo medzi najmenšími deťmi a 65-ročnými a staršími osobami.

