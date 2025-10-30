Hurikán Melissa spustošil Karibik: Haiti zaplavili povodne a hlásia 25 obetí, Jamajka utrpela miliardové škody

Melissa zasiahla Jamajku v utorok ako doteraz najsilnejší hurikán so stálou rýchlosťou vetra 298 kilometrov za hodinu. Americká meteorologická služba AccuWeather uviedla, že išlo o tretí najsilnejší zaznamenaný hurikán v Karibiku, ktorý sa zároveň v regióne najpomalšie posúval, v dôsledku čoho bol obzvlášť ničivý.
„Škody, finančné straty a obnova by krajinu mohli stáť 22 miliárd dolárov a trvať viac ako desať rokov,“ odhadla meteorologická služba AccuWeather. Jamajská vláda schválila začiatok obnovy a počas týždňa ponechá otvorené aj núdzové prístrešky, kde podľa tamojšieho predstaviteľa prijali viac ako 25 000 ľudí.
Haiti bojuje s povodňami a stratami na životoch
Hurikán priamo nezasiahol Haiti, no niekoľko dní krajinu sužovali silné dažde. Úrady hlásili najmenej 25 mŕtvych, najmä v dôsledku povodní v pobrežnom meste Petit-Goave, kde sa rozvodnila rieka. Podľa agentúry pre zvládanie katastrof je 12 ľudí nezvestných. Organizácia doplnila, že v celom štáte došlo k zaplaveniu viac ako 1 000 domovov a takmer 12 000 ľudí sa uchýlilo do núdzových prístreškov.
V noci zasiahla Melissa aj Kubu ako hurikán 3. kategórie. Na východe krajiny evakuovali úrady približne 735 000 ľudí. V stredu neboli hlásené žiadne úmrtia, no prezident Miguel Díaz-Canel oznámil, že ostrov utrpel rozsiahle škody a vyzval ľudí na ostražitosť pre pokračujúce dažde.
Vedci varujú pred zosilňovaním hurikánov
Vedci upozorňujú, že hurikány sú v posledných rokoch silnejšie a častejšie v dôsledku oteplenia oceánov spôsobeného vysokými emisiami skleníkových plynov. Mnohí karibskí lídri preto vyzvali bohaté krajiny, ktoré najviac prispievajú k znečisťovaniu, aby poskytli odškodnenie vo forme finančnej pomoci alebo odpustenia dlhov.
