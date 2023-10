Hugo Boss, Chanel či Calvin Klein: Finančnej správe sa podaril rekordný úlovok, zachytili tisícky falzifikátov parfumov

Finančná správa zachytila tisícky kusov falzifikátov parfumov. Ak by sa dostali na trh, tak by majiteľom ochranných známok vznikla škoda viac ako 1,5 milióna eur, čo predstavuje historicky najvyššiu škodu v oblasti porušovania práv duševného vlastníctva v rámci jedného prípadu. Išlo o značky, ako napríklad Christian Dior, Chanel, Calvin Klein, Hugo Boss či Hermes. Na pondelkovom brífingu o tom informovala Finančná správa SR.

„Celý prípad sa začal v júni tohto roka, keď Kriminálny úrad finančnej správy podal Colnému úradu Bratislava informáciu o tom, že v bratislavskom regióne sa nachádza sklad parfumov, kde vzniklo podozrenie na porušovanie práv duševného vlastníctva,“ uviedol prezident finančnej správy Jiří Žežulka. Príslušníci Colného úradu Bratislava v priestore našli viac ako 17 000 falzifikátov parfumov.

Finančná správa poukázala na to, že vďaka záchytu zabránila možným daňovým únikom pre štátny rozpočet a tiež prispela k ochrane spotrebiteľov, keďže falzifikáty tovarov pre nich môžu predstavovať aj zdravotnú hrozbu. Zaistený tovar zostáva naďalej v rukách finančnej správy, a to aj napriek tomu, že spoločnosť, ktorej bol tovar zaistený, požadovala jeho vrátenie a vyjadrila nesúhlas s jeho zničením. Dôvodom sú žaloby, ktoré podali držitelia práv duševného vlastníctva. Parfumy tak zostanú v colných skladoch až do právoplatného ukončenia súdnych sporov.

Hrozia zdravotné problémy s možnými trvalými následkami

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) spolu so svojimi členmi vyjadrilo rešpekt k zásahu proti falšovaným kozmetickým výrobkom. Zdôraznilo, že falšované výrobky a kozmetika predstavujú riziko pre spotrebiteľa aj spoločnosť. „Pri navonok úspore niekoľkých desiatok eur za jedno balenie hrozia priamo spotrebiteľovi zdravotné problémy, v niektorých prípadoch aj s trvalými následkami,“ doplnilo SZZV. Pripomenulo, že originálne výrobky spĺňajú zákonné požiadavky na bezpečnosť.

Falšovaný tovar môže mať podľa SZZV pre spotrebiteľa za následok aj finančnú stratu, keďže niektoré členské štáty EÚ vyžadujú, aby bol tovar zničený a každý, koho pristihnú pri jeho kúpe, dostane pokutu. Upozornilo tiež, že zisky z kriminality duševného vlastníctva sa používajú na financovanie inej závažnej organizovanej trestnej činnosti, ako sú napríklad pašovanie drog a zbraní, obchodovanie s ľuďmi či detská pornografia.