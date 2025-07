Hrozí blamáž obrovských rozmerov: Post o koncerte Kanyeho Westa na Rubicone už u neho nenájdete, vymazal ho

Festival Rubicon patrí posledné dni medzi najdiskutovanejšie témy na Slovensku. Na akcii má vystúpiť napríklad populárny, no veľmi kontroverzný raper Kanye West, no okolo podujatia je stále viac otáznikov, než odpovedí a situácii nepomáha ani zlá komunikácia zo strany organizátorov. Teraz však nastala ďalšia zvláštna situácia.

Kanye West, resp. Ye, zmazal na Instagrame príspevok o tom, že má vystúpiť v Bratislave. Na jeho sociálnych sieťach ostali už len koncerty v Brazílii, v Južnej Kórei a Šanghaji. Jeho účasť na festivale, ako aj celé konanie festivalu, sú tak nejasné. Organizátori včera zverejnili, že k situácii sa vyjadria v pondelok, aj keď to sľubovali už oveľa skôr.

Predaj lístkov zrušený

K veci sa dnes poobede vyjadril predajca lístkov. Spoločnosť Ticketportal pozastavila predaj lístkov na spomínaný festival. „Predaj Rubicon festivalu je momentálne pozastavený. S organizátorom sa snažíme aktívne komunikovať. V tejto chvíli čakáme na jeho vyjadrenie a pokyny k ďalšiemu postupu. Akonáhle obdržíme nové informácie, klientom bude zaslaná oficiálna tlačová správa,“ napísala spoločnosť vo vyjadrení. Situácia je tak neprehľadná a vyzerá to tak, že ani predajca nevie, čo ďalej.

Organizátori čelili kritike za pozvanie Kanyeho Westa, ktorý je v posledných rokoch známy svojimi nacistickými či rasistickými sympatiami a vyjadrovaním, no to je teraz zrejme ich najmenší problém. Až doteraz totiž nebolo jasné, či festival vôbec bude. Konať sa má na poli neďaleko Volkswagenu, od 18. do 20. júla.