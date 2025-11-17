Holywood v slzách: Vo veku 84 rokov zomrela známa herečka, hrala aj v obľúbenom seriáli Ženy z rodu Gilmorovcov

Vo veku 84 rokov odišla jedna z najvýraznejších žien amerického divadla. Elizabeth Franz, oceňovaná herečka s mimoriadne jemným, no zároveň suverénnym prejavom, zomrela 4. novembra vo svojom dome v Connecticute. Publikum si ju pamätá najmä ako Lindu Lomanovú z legendárnej inscenácie Death of a Salesman, za ktorú získala cenu Tony.
Ako uvádzajú agentúry AFP, AP a Reuters, ktoré citoval The New York Times, jej manžel Christopher Pelham potvrdil, že herečka podľahla rakovine a závažnej reakcii na liečbu.
Herečka, ktorá dokázala premeniť každú rolu na silný zážitok
Franz bola obdivovaná pre svoje mimoriadne všestranné herectvo. Na javisku vytvorila množstvo nezabudnuteľných postáv, vrátane vyšinutej mníšky v známom diele Christophera Duranga Sister Mary Ignatius Explains It All for You, či Kate Jerome v Simonových hrách Brighton Beach Memoirs a Broadway Bound. Zažiarila aj ako najmladšia sestra v rodinnej komédii Paula Osborna Morning’s at Seven z roku 2002.
Nezabudnuteľná aj ako Mia zo seriálu Gilmore Girls
Televízni diváci si Franz zamilovali aj v kultovom seriáli Gilmore girls alebo teda Ženy z rodu Gilmorovcov, v ktorom si zahrala Miu, majiteľku hotela, v ktorom pracovala Lorelai. Mia zamestnala Lorelai hneď, ako porodila Rory.
V ďalších epizódach jej napríklad Lorelai povedala, že chce kúpiť vlastný hotel, šla aj na jej svadbu spolu so svojou mamou Emily. Mia bola medzi Lorelai a Rory veľmi obľúbená, v ťažkých časoch im pomohla a pre Lorelai bola ako druhá mama.
Linda Lomanová v jej podaní sa zapísala do dejín
Postavu Lindy Lomanovej chcela Franz hrať už v roku 1984, no vtedy ju získala Kate Reidová. V roku 1996 sa roly ujala v turné po boku Hala Holbrooka a o dva roky neskôr sa predstavila v mimoriadne silnej chicagskej inscenácii Goodman Theatre, ktorá sa v roku 1999 presunula na Broadway. Franz sa rozhodla stvárniť Lindu inak než jej predchodkyne.
Namiesto tichej a uzavretej ženy ukázala jej vnútornú silu. „Miluje toho muža,“ povedala v rozhovore pre The Star-Ledger. „Najbezpečnejšie miesto na svete je podľa nej pri ňom. No to neznamená, že je pasívna. Za svoju rodinu a svoju sebaúctu bude bojovať do posledného dychu.“
Autor hry Arthur Miller jej výkon označil za výnimočný. „Objavila v tejto úlohe silnú ochraniteľskú energiu, ktorá sa prejavuje ako hnev. V minulosti bola táto rovina vždy potlačená,“ uviedol pre The New York Times.
