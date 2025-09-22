Hoci im nárok na tento dôchodok vznikne, dostanú z neho len polovicu. Takúto situáciu zažije veľká skupina seniorov

Sociálna poisťovňa poskytuje niekoľko typov dôchodkov, od starobných až po tie pozostalostné. Niektoré sa pritom dajú kombinovať, čo sa v praxi nazýva súbehom nárokov.
Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, účelom vdovského dôchodku je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela. To isté platí v prípade vdoveckého dôchodku a smrti manželky. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo invalidného poistenia.
O časť peňazí prídu
Hoci by tak seniori mohli očakávať, že sa po smrti ich druha príjem v ich domácnosti nezmení, nie je to tak. Pri súbehu nárokov, ako sa označuje takáto situácia, keďže senior popri pozostalostnom dôchodku poberá aj starobný, dochádza ku kráteniu. V plnej sume sa vypláca len ten dôchodok, ktorého suma je vyššia. Nižší sa vypláca v sume jednej polovice. V treťom prípade, teda ak je ich suma rovnaká, v sume jednej polovice sa vypláca vždy pozostalostný dôchodok.
Nárok na pozostalostný dôchodok neovplyvňuje dĺžka trvania manželského zväzku, neskúma sa spoločné žitie manželov či spolužitie v jednej domácnosti ani či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu alebo nie. Nárok vzniká dňom, ktorý je uvedený v úmrtnom liste ako deň jej/jeho úmrtia. O pozostalostný dôchodok pritom treba požiadať a to na pobočke Sociálnej poisťovne.
Nahlásiť chybu v článku