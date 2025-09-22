Hoci im nárok na tento dôchodok vznikne, dostanú z neho len polovicu. Takúto situáciu zažije veľká skupina seniorov

Dôchodky
Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo invalidného poistenia.

Sociálna poisťovňa poskytuje niekoľko typov dôchodkov, od starobných až po tie pozostalostné. Niektoré sa pritom dajú kombinovať, čo sa v praxi nazýva súbehom nárokov.

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, účelom vdovského dôchodku je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela. To isté platí v prípade vdoveckého dôchodku a smrti manželky. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo invalidného poistenia.

O časť peňazí prídu

Hoci by tak seniori mohli očakávať, že sa po smrti ich druha príjem v ich domácnosti nezmení, nie je to tak. Pri súbehu nárokov, ako sa označuje takáto situácia, keďže senior popri pozostalostnom dôchodku poberá aj starobný, dochádza ku kráteniu. V plnej sume sa vypláca len ten dôchodok, ktorého suma je vyššia. Nižší sa vypláca v sume jednej polovice. V treťom prípade, teda ak je ich suma rovnaká, v sume jednej polovice sa vypláca vždy pozostalostný dôchodok.

Nárok na pozostalostný dôchodok neovplyvňuje dĺžka trvania manželského zväzku, neskúma sa spoločné žitie manželov či spolužitie v jednej domácnosti ani či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu alebo nie. Nárok vzniká dňom, ktorý je uvedený v úmrtnom liste ako deň jej/jeho úmrtia. O pozostalostný dôchodok pritom treba požiadať a to na pobočke Sociálnej poisťovne.

