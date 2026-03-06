Hlavné mesto plánuje veľký dopravný projekt, ktorý všetko zmení: Spojí železnicu, autobusy aj parkovací dom

Foto: TASR/Michal Svítok

Nina Malovcová
TASR
Terminál má zásadne zmeniť cestovanie v Bratislave.

V najbližších rokoch by mal v bratislavskom Ružinove vyrásť nový Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Ružinov, ktorý má zásadne zmeniť spôsob cestovania v juhovýchodnej časti hlavného mesta aj celého kraja. Mestská časť plánuje už v tomto roku vyhlásiť verejné obstarávanie na jeho realizátora.

Starosta Ružinova Martin Chren priblížil, že terminál bude situovaný na území Astronomická – Ostredky na Vrakunskej ceste, v blízkosti plánovaného predĺženia električkovej trate a novej železničnej zastávky na trati, ktorá vedie zo stanice Bratislava-Nové Mesto do Petržalky a do Komárna.

Výstavba by sa mohla začať v rokoch 2027 až 2028

„Toto miesto je dnes len obyčajné parkovisko na konci Ostredkov, no čoskoro tu vznikne jeden z najkomplexnejších dopravných uzlov v Bratislave, prepájajúci vlaky, autobusy, trolejbusy, regionálne linky aj individuálnu dopravu,“ upozornil Chren.

Dodal, že samospráva ešte tento rok plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa v režime „naprojektuj a postav“, v ktorom sa jedným kontraktom vyberie zhotoviteľ, ktorý projekt dopracuje aj zrealizuje. „Ak pôjde všetko bez zdržaní, so začiatkom stavebných prác sa počíta v rokoch 2027 až 2028. Dokončenie parkovacieho domu s autobusovým terminálom je naplánované na rok 2029,“ dodal.

Projekt pripravuje viacero partnerov

Projekt, ktorý vzniká v spolupráci mestskej časti, Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), hlavného mesta SR Bratislavy a Železníc Slovenskej republiky, bude financovaný z eurofondov. „Prestupný terminál bude slúžiť celému juhovýchodnému sektoru kraja, najmä študentom a ľuďom dochádzajúcim za prácou,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Foto: TASR – Martin Baumann

Priblížil, že moderný prestupový uzol bude pozostávať z troch hlavných častí. Začne sa podchodom pod Vrakunskou cestou, ktorý prepojí železničnú zastávku s terminálom. Nadväzovať bude autobusová stanica pre MHD aj regionálne autobusy a ďalšou časťou bude parkovací dom s kapacitou približne 200 miest.

Terminál bude pripravený na budúcu bezemisnú prevádzku. Ráta sa s možnosťou nabíjania trolejbusov a elektrobusov, pričom na streche parkovacieho domu sa uvažuje s inštaláciou fotovoltických panelov s výkonom približne 1 MW a s batériovým úložiskom. Obstarávatelia deklarujú, že objekt nebude vyšší ako okolité stavby a jeho riešenie zabezpečí ochranu pred hlukom aj svetelným smogom.

