Hlásia zranených: Nehoda autobusu a auta na východe Slovenska, zasahujú všetky záchranné zložky

Piatková nehoda autobusu a osobného auta, ku ktorej došlo popoludní na ceste I/18 pri Poprade, si vyžiadala sedem zranených. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.
Na mieste sú všetky záchranné zložky vrátane piatich príslušníkov HaZZ z Popradu s jedným kusom techniky.
