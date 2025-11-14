Tváril sa ako inšpektor, zobral výrobky a zmizol. Majiteľ predajne až neskôr zistil, že ide o podvod

V jednej z predajní v okrese Poprad sa objavil muž, ktorý sa vydával za potravinového inšpektora. Predavačke oznámil, že prichádza na kontrolu a bez váhania pristúpil k odberu štyroch druhov výrobkov. So sebou mal prenosnú chladničku aj gumené rukavice, takže na prvý pohľad pôsobil dôveryhodne. Majiteľ prevádzky však začal mať pochybnosti a rozhodol sa situáciu overiť.
Až po kontakte s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (RVPS) Poprad sa potvrdilo, že muž nie je ich pracovníkom. O incidente informuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR), ktorá upozorňuje na nebezpečný spôsob podvodu.
Majiteľ spočiatku nepodal trestné oznámenie, no všetko sa zmenilo vo chvíli, keď mu prišla „faktúra za analýzy“ jedného z údajne odobratých výrobkov. Až vtedy prípad nahlásil polícii.
ŠVPS SR zdôrazňuje, že skutoční inšpektori sa vždy preukazujú služobným preukazom alebo úradným poverením a o každom odbere vzoriek sa vyhotovuje protokol. Prevádzky preto vyzývajú, aby zamestnanci v prípade pochybností žiadali aj občiansky preukaz a pri akomkoľvek podozrení okamžite kontaktovali políciu. Podvodníci sú podľa správy čoraz vynaliezavejší — a neštítia sa ani vymyslených faktúr.
