Hladovkou bojuje proti korupcii: Matka obete z Nového Sadu žiada spravodlivosť a predčasné voľby, nejedla 16 dní.

Na snímke Dijana Hrková dňa 5.11.2026. Foto: TASR/AP

Martin Cucík
TASR
Ženu za uplynulé dni hospitalizovali už dvakrát.

Do 16. dňa protestnej hladovky vstúpila v pondelok matka jednej z obetí zrútenia nadstavby na železničnej stanici v srbskom meste Nový Sad z 1. novembra 2024. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, podľa ktorej sa Dijana Hrková stala novou ústrednou postavou protestného hnutia v krajine.

Ženu za uplynulé dni hospitalizovali už dvakrát. Hladovku začala držať po prvom výročí nešťastia, ktoré si zhromaždením pripomenuli desaťtisíce ľudí.
Incident v Novom Sade si vyžiadal 16 obetí na životoch vrátane Hrkovej 27-ročného syna Stefana. Samotná Hrková (48) vyhlásila, že nebude prijímať potravu, kým „nebude učinená spravodlivosť“, cituje AFP.

Požaduje predčasné voľby

Sediac na invalidnom vozíku minulý týždeň médiám povedala, že v hladovke je odhodlaná pokračovať. „Môže sa mi to stať osudným, ale možno to bude v budúcnosti prospešné pre vás,“ vyhlásila. Vyzvala prokuratúru, aby začala vinníkov stíhať, prepustila zatknutých študentov a aby vláda usporiadala predčasné voľby.

Protesty v Srbsku. Foto: TASR/AP

Podporiť ju prišli študenti, univerzitní profesori i opoziční politici, keďže protestnú hladovku drží v stane len pár metrov od budovy parlamentu v Belehrade.Protestné hnutie v Srbsku sa doteraz zaobišlo bez individuálnych lídrov a uprednostňovalo kolektívne rozhodovanie, píše AFP.

Prezidenta obviňujú z korupcie

Celoštátne protesty v Srbsku vypukli po tragédii v Novom Sade vlani v novembri, zatiaľ za ňu nikoho nestíhali. Študenti, ľudskoprávne organizácie, akademici a predstavitelia opozície, ktorí požadujú predčasné voľby, obviňujú srbského prezidenta Aleksandra Vučiča a jeho spojencov z korupcie, potláčania slobody médií, väzieb na organizovaný zločin a násilia voči politickým oponentom. Vučič všetky obvinenia odmieta.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Malý chlapec išiel vysypať smeti, domov sa už nevrátil. Po Samkovi sa zľahla zem, polícia…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac