Malý chlapec išiel vysypať smeti, domov sa už nevrátil. Po Samkovi sa zľahla zem, polícia prosí o pomoc

Samuel je nezvestný od soboty večera, 15. novembra 2025. Mal ísť z domu v Trnave vysypať smeti, domov sa však už nevrátil. Neinformoval o sebe nikoho, polícia aj rodina prosia o pomoc.
Jeho rodina sa ho snažila nájsť sama, no keď sa im to nepodarilo ani do nedele popoludnia, obrátili sa na políciu, ktorá okamžite vyhlásila pátranie po 13-ročnom Samuelovi.
Polícia aj rodina prosia o pomoc
Samuel má približne 150 cm, štíhlu postavu, modré oči a dlhšie blond vlasy. Pri odchode mal oblečené čierne tepláky, maskáčovú bundu a šedé tenisky. Polícia žiada každého, kto vie, kde sa Samuel nachádza, aby kontaktoval bezplatné číslo 158 alebo osobne navštívil ktorúkoľvek policajnú stanicu.
Odporúčané články
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku