Herečke Zuzane Fialovej sa splnil sen v Paríži: Narazila na miesto, ktoré zmenilo jej deň na magický

Herečka Zuzana Fialová počas návštevy Paríža objavila miesto, ktoré jej pripomenulo, prečo miluje umenie, a zároveň jej splnilo dlhoročný sen.

S nadšením napísala na Instagrame o nečakanom zážitku z francúzskej metropoly, kde sa vydala na výstavu japonského súčasného umenia. Namiesto hlavného programu však jej kroky zaviedli do nenápadnej uličky v štvrti Montparnasse a práve tam sa začal malý zázrak. Objavila litografickú dielňu, v ktorej kedysi tvorili velikáni ako David Lynch, Paul McCartney, Henri Matisse, Jean Cocteau či Pablo Picasso.

Paríž ako z rozprávky

„Dnes sa mi splnil sen. Viete, že milujem výtvarné umenie,“ napísala herečka na svojom profile, keď sa podelila o výnimočný moment z francúzskej metropoly. Pôvodne sa vybrala na výstavu japonského súčasného umenia, no jej kroky sa zvrtli nečakaným smerom. „Išla som do Paríža na výstavu japonského súčasného umenia a v bočnej uličke som ako Alica vkĺzla do zajačej nory zázraku.“

V nenápadnom zákutí Paríža objavila litografickú dielňu s bohatou históriou. Miesto, kde kedysi tvorili David Lynch či Paul McCartney, na ňu zapôsobilo mimoriadnou silou. „Litografická dielňa, kde tlačil David Lynch a McCartney… A majiteľ ma previedol a všetky pôvodné kamene Matisseho, Coctea, Picassa tam mal neumyté a mám najkrajší deň v Paríži na svete. Pre mňa zázrak,“ dodala s nadšením.

Zuzana sa netajila svojím dojatím z atmosféry, ktorá na ňu dýchla z každého kúta dielne. „Fakt sa mi triasli nohy z atmosféry toho miesta, kde tvorili moji hrdinovia.“

Malé miesto s veľkým príbehom