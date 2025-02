Herečka z Dunaja, k vašim službám priznala nepríjemné ochorenie. Dozvedela sa diagnózu od lekárky, čo sa s ňou deje?

Vychádzajúca hviezda z Dunaja, k vašim službám, ktorá sa čoraz viac dostáva do širšieho povedomia verejnosti, bola hosťom v epizóde súťažno-zábavnej relácie Záhady tela. Spolu s ďalšími známymi osobnosťami si preverila svoje znalosti o ľudskom tele, no nastal moment, kedy priznala, čo sa raz dozvedela z úst lekárky. Hoci nejde o vážny zdravotný problém, je dosť nepríjemný a občas jej poriadne strpčuje život.

O slovenskej filmovej a divadelnej herečke Anne Magdaléne Hroboňovej síce mnohí ešte nič nepočuli, no čoskoro to bude milnulosťou. Jej meno sa čoraz viac skloňuje v médiách v súvislosti so stvárnením Maríny Valentovej v úspešnom a mnohými divákmi obľúbenom seriáli Dunaj, k vašim službám. Tentokrát zarezonovalo jej meno v spojitosti so zaujímavou správou, ktorá však nepatrí práve medzi tie najpozitívnejšie, ako infomoval Koktejl.

Diváci budú môcť herečku vidieť na televíznej obrazovke v relácii herca a moderátora Mariána Miezgu, ktorý mladú umelkyňu vyspovedal. Premiérová časť bude odvysielaná zajtra o 20.30 h na Jednotke a objavia sa v nej aj Zuzana Fialová, Zdena Studenková a Roman Poláčik.

Keď sa herečky moderátor opýtal, čo záhadné má na svojom tele, príliš dlho nerozmýšľala, vedela totiž veľmi dobre, aké ochorenie jej spôsobuje vrásky na čele. „Všimla som si na svojom tele, že občas, keď sa poškriabem, tak sa mi na tom mieste hneď spravia také nepríjemné červené mapy. Potom som si tak občas nakreslila na ruku srdiečko a ono mi tam ostalo veľmi dlho, a tiež pálilo,“ prezradila talentovaná umelkyňa.

Pochopiteľne jej kroky smerovali do ordinácie, aby zistila, čo sa s ňou deje. „Prišla som k pani doktorke a ona zobrala takú drevenú paličku a na chrbte mi spravila piškvorkové pole,“ pokračovala, na čo sa Marián usmial a spýtal sa, či hrala na jej chrbte piškvorky. Anna to potvrdila, no vzápätí dodala, že vďaka tomu doktorka odhalila, že má dermografickú žihľavku. Podľa Zdravotéky patrí žihľavka medzi 20 najčastejších kožných ochorení, pričom priebeh tej dermografickej je vo väčšine prípadov chronický.

