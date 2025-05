Herečka Michaela Čobejová sa na nič nehrá: Vysvetlila, aký je rozdiel medzi rodičovstvom kedysi a dnes

V čase, keď sa od žien očakáva, že budú nielen dobre vyzerať, ale aj žiť podľa určitých predstáv, Michaela Čobejová hovorí otvorene o kráse, starnutí aj o svojej práci herečky.

Nehrá sa na dokonalosť, ale ukazuje, že prirodzenosť a úprimnosť majú stále svoju silu. V rozhovore pre denník Pravda herečka Michaela Čobejová otvorene rozpráva o tom, ako vníma krásu, vlastné telo, ale aj výchovu detí či generačné rozdiely. S humorom, nadhľadom a v neposlednom rade ľudsky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Mama na prenájom (@mamanaprenajom.markiza)

Krása s rozumom a výchova s rešpektom

Herectvo je vizuálne povolanie a Michaela Čobejová si to veľmi dobre uvedomuje. „Pre televíznu alebo filmovú herečku je tvár a telo pracovným nástrojom. Podľa mňa je dôležité mať dobrú pleť, tvár akoby oddýchnutú. Samozrejme, treba aj vo veku nejaké tie vrásky, ale celkovo by mal byť ten dojem svieži,“ vysvetľuje. Dôležité je podľa nej vyzerať zdravo, no bez prehnaného tlaku na dokonalosť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Michaela Čobejová (@cobejova)

Rovnako citlivo pristupuje aj k mladým ženám a ich sebavedomiu, namiesto kritiky ponúka povzbudenie. „Nie, nedávam žiadne rady. Ona by ich jednak ani neprijala a jednak to nepovažujem za úplne správne. Práve u mladých dievčat treba rozvíjať ich osobnosť, povzbudzovať ich,“ hovorí o svojej dcére s rešpektom.

Výchova v dvoch svetoch