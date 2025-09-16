Herečka Dominika Kavaschová sa podelila o milý okamih: Jej dcérka vybrala meno pre tretie bábätko

Každý rodič pozná chvíle, ktoré sa zapíšu do srdca ako malé veľké medzníky. Práve taký moment nedávno zažila obľúbená herečka Dominika Kavaschová, keď si uvedomila, že jedna etapa s jej synčekom sa nenápadne končí.
Ako napísala vo svojom instagramovom príbehu, podelila sa o emócie spojené s prechodom malého Wiliama, ktorý sa narodil v marci 2025, z vaničky na športový kočík. Opísala, ako ju prekvapila vlna nostalgie, ale aj to, že v ich rodine nechýba humor ani plány do budúcna.
Nostalgia pri zmene
Dominika priznala, že ju zaplavil smútok, keď zistila, že je čas rozlúčiť sa s vaničkou. „S krásnym „mejkapíkom“ od Mai trúchlim za vaničkou, keďže od dnes je „čavo“ v športovom,“ napísala k fotke a pridala, že takáto zmena je pre mamu symbolom rýchleho plynutia času.
Dodala, že pri Wiliamovi si ešte viac uvedomuje, ako rýchlo deti rastú a ako materstvo človeka učí užívať si každú chvíľu.
