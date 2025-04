Herec z Viny odhalil zákulisie natáčania úspešného seriálu. Bola to pre neho najťažšia úloha, akú kedy hral

Napínavý dej a dychberúce výkony hercov. Tak možno charaterizovať projekt, aký u nás ešte nebol. Seriálom Vina Markíza jednoznačne zabodovala. Nádych chladnej a pochmúrnej atmosféry divákov doslova vtiahol do seriálu, ktorý hltajú jedným dychom. Podiel na tom majú hlavne herci, pre ktorých bolo stvárnenie postáv veľkou výzvou. Súhlasí s tým aj televízny vrah, ktorého odhalenie mnohých zaskočilo.

Máloktorá matka si vie predstaviť, že by jedného dňa prišla o svoje milované dieťa. Presne to sa stalo seriálovej Barbore, ktorú stvárnila Nela Pocisková a jej manželovi, ktorého si zahral Ján Dobrík. Ukázať čo najpresvedčivejšie silné emócie, zúfalstvo a plač, je ťažké aj pre toho, kto sa venuje hereckému remeslu dlhé roky. Sama Nela priznala, že to bolo pre ňu náročné a musela sa viac od toho odosobniť. Podobne to bolo aj u Mateja Erbyho, ako uviedla Báječná žena.

Nemohol to odmietnuť

Aj keď sa vo Vine preberá ťažká téma, ktorá by nejednému divákovi mohla spôsobiť kotúľajúce sa slzy po tvári, zároveň predstavuje pripomienku toho, čo je naozaj v živote dôležité. Podľa herečky nesie veľké posolstvo. Aj prešovský herec Matej Erby, ktorý si zahral v seriáli, vyšiel s pravdou von, že obzvlášť natáčanie jeho najťažšej scény života, mu dalo zabrať. Taktiež to bola preňho výzva, hoci vedel dopredu, do čoho ide. „Neváhal som a išiel som do toho. Myslím si, že všetko bolo od začiatku jasné, nemohol som to odmietnuť,“ priznal umelec v rozhovore pre Markízu.

Vyšetrovanie a hľadanie vraha malého chlapca nechávalo divákov v napätí. Predtým, než sa herec postavil prvýkrát v seriáli pred kameru, pozrel si televíznu britskú predlohu. Mal veľký rešpekt a tušil, že zahrať takú postavu, nebude vôbec jednoduché. „Vedel som, že zahrať to uveriteľne a nie na „úchyláka“, to bude ťažké, ale veril som kolegom aj režisérovi,“ povedal Erby s odhodlaním.

Diváci už vedia, kto je vrahom. Matej vedel, že keď to bude odhalené, zareagujú na to jeho známi. „Vedel som, že sa dočkám veľa podpichovačných správ od kamarátov a stalo sa. Už som si ich od nich vypočul, ale vedel som, do čoho idem a čo ma čaká…“ poznamenal herec, ktorý stvárnil vraha chlapca.

Zvláštna atmosféra pri natáčaní