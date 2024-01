Herec z obľúbeného seriálu je vážne zranený: Zasiahli ho v bojoch v palestínskom Pásme Gazy

V bojoch v palestínskom Pásme Gazy utrpel vážne zranenie aj izraelský herec Idan Amedi, známy z televízneho seriálu Fauda uvádzaného aj strímovacou službou Netflix. Amedi v ňom stvárnil rolu Sagiho – člena protiteroristickej jednotky. V pondelok o tom informovali viaceré izraelské médiá.

Odišiel bojovať

Amedi – občianskym menom Idan ben Tova – odišiel bojovať do palestínskeho Pásma Gazy ako záložník hneď v prvých dňoch vojny vyvolanej vpádom palestínskych kománd na územie na juhu Izraela.

O svojej službe písal na svojom instagramovom účte, pričom v novembri tam zverejnil video sprevádzané komentárom: „Toto nie je scéna z Faudy, toto je skutočný život“. Dodal, že on i jeho spolubojovníci sú motivovaní a chcú „pomstiť obete“ masakry spáchanej príslušníkmi palestínskeho radikálneho hnutia Hamas 7. októbra.

Z palestínskej enklávy Amediho po zranení prepravili do nemocnice v meste Tel ha-Šomer, kde sa podrobuje liečbe. Jeho život nie je ohrozený, informoval s odvolaním na hercovho otca spravodajský web The Times of Israel (TOI).

V polovici novembra prišiel v Pásme Gazy o život seržant v zálohe Matan Meir, ktorý v civilnom živote pracoval v produkčnej skupine nakrúcajúcej seriál Fauda, pričom sa podieľal na tvorbe všetkých štyroch doteraz nakrútených sérií.

Zo seriálu do reality

Seriál Fauda je o izraelskej jednotke špeciálnych síl Mista’arvim, ktorá vedie rozličné tajné protiteroristické operácie. Hodnoverný je aj vďaka tomu, že tvorcovia seriálu, Lior Raz a Avi Issacharoff, sú bývalými príslušníkmi jednotiek osobitného určenia izraelskej armády.

Krátko po vpáde kománd palestínskych radikálov na juh Izraela sa v západných médiách objavila informácia, že Avi Issacharoff pre piatu sériu seriálu zvažoval ako tému teroristický útok na Izrael, keď stovky ozbrojených útočníkov prelomia hranicu a prevezmú kontrolu nad jednou z izraelských dedín. „Pripadalo nám to nerealistické,“ povedal Avi Issacharoff v rozhovore pre web Forward s tým, že „Fauda sa vždy snažila byť autentická“

„Tak sme to vzdali…., ale v sobotu ráno 7. októbra sme videli niečo oveľa horšie, než sme si dokázali predstaviť,“ vyhlásil Avi Issacharoff, ktorý je známy aj ako novinár špecializujúci sa na palestínsku a arabskú problematiku a ktorý tým narážal na vpád palestínskych kománd na územie juhu Izraela a na mohutné raketové údery na veľkú časť územia.

Fauda je slovo z arabčiny a znamená chaos. V seriáli zobrazenej protiteroristickej skupine je to zároveň kód pre najvyššie ohrozenie, keď sa policajti a policajtky v teréne ocitnú v situácii, ktorá je pre nich životu nebezpečná. Príslušníci tímu nielenže ovládajú techniky bojového umenia a majú armádno-policajný výcvik, ale zároveň vedia perfektne po hebrejsky aj po arabsky a majú veľké znalosti sociálnych i kultúrnych reálií, ktoré bránia ich odhaleniu.

Seriál má fanúšikov medzi Izraelčanmi židovského vierovyznania, ako aj medzi Arabmi žijúcimi v Izraeli, či na západnom brehu Jordánu. Populárny je aj medzi používateľmi služby Netflix.