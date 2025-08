Herec Jozef Vajda oslavuje 70: Charizmu, kondíciu a úsmev mu môžu závidieť aj o polovicu mladší

Slovenský herec Jozef Vajda patrí medzi neprehliadnuteľné osobnosti kultúrnej scény. Aj vo veku 70 rokov dokazuje, že vek je len číslo, pretože životný elán, športová kondícia a herecké nasadenie ho rozhodne neopúšťajú.

Svoju výnimočnú kariéru si budoval desaťročia, počas ktorých zanechal výraznú stopu na divadelných doskách, filmovom plátne aj v dabingových štúdiách. Ako povedal pre denník Nový čas, za svoju kariéru odohral približne 150 divadelných premiér, v Slovenskej televízii účinkoval v stovkách relácií a množstvo času strávil aj za mikrofónom pri dabingu a rozhlasových hrách.

Detské sny ho k herectvu priamo neviedli

Jozef Vajda síce vyrastal s blízkosťou k umeleckému svetu, no herectvo nebolo jeho jasným cieľom už od detstva. „Keď som sa rozhodoval v období medzi 14. a 16. rokom na strednej škole, kam ďalej ísť, mal som niekde vzadu v hlave myšlienku skúsiť VŠMU a nejakým spôsobom to vyšlo na prvýkrát, čo som ani neočakával. Inak som už ako dieťa inklinoval k týmto veciam a ako deväťročný som hrával v ochotníckom divadle,“ spomína úspešný herec.

Za svoju kariéru odohral desiatky divadelných postáv a účinkoval v stovkách televíznych a dabingových projektov. „Nerobím si čiarky, viem len, že to je asi 150 divadelných premiér. Ešte pred revolúciou som videl štatistiku, koľko relácií som urobil v Slovenskej televízii, bolo to okolo 600. Keby som mal rátať dabing a rozhlasové hry, keď som stával 12 hodín pri mikrofóne, to sa nedá,“ uviedol Jozef.

Oslava počká, prednosť má práca