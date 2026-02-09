Grohling prezradil, aká je budúcnosť Sulíka v strane: Predseda SaS reagoval aj na viaceré špekulácie

Súčasný predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling nie je ochotný prehodnotiť, že by jeho predchodca Richard Sulík kandidoval v ďalších voľbách za SaS. Uviedol to v relácii Politika 24 spravodajskej televízie JOJ24.
Vyjadril sa aj k špekuláciám, že by sa Sulílk mohol spojiť s Borisom Kollárom a jeho hnutím Sme rodina. Podľa súčasného predsedu SaS je na Sulíkovi, či zvonku podporí stranu, ktorú zakladal. Tvrdil tiež, že jestvujú šumy, že by sa ku Kollárovi a Sulíkovi pridal aj súčasný minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý kandidoval za SNS a je aj jej nominantom.
Kandidátka SaS a účasť Cigánikovej
V súvislosti s kandidátkou strany uviedol, že v súčasnosti tam figuruje aj poslankyňa Jana Bittó Cigániková, predseda SaS ale tvrdil, že poslankyňa sa v ostatnom čase nezúčastňuje na straníckych aktivitách ako poslanecký klub či republiková rada. Gröhling si vie predstaviť, že by súčasťou kandidátky SaS mohli byť aj ďalšie pravicové strany, avšak pod hlavičkou SaS, nie vo forme volebnej koalície.
Predseda SaS tiež v relácii ohlásil, že poslankyňa Martina Bajo Holečková, ktorá je v klube jeho strany, si k liberálom podala prihlášku. Politička bola do parlamentu zvolená na kandidátke Kresťanskodemokratického hnutia, z ktorého na jeseň 2024 odišla. Gröhling doplnil, že aj s ďalšími osobnosťami v klube, ktoré ale nie sú v strane, diskutujú o ich vstupe.
Podľa jeho slov by bol rád, ak by na čele kandidátky boli výrazné osobnosti strany, verí v dvojciferný výsledok vo voľbách. Gröhling sa tiež vyjadril, že si nevie v súčasnosti predstaviť spoluprácu s Maďarskou alianciou, pokiaľ sa jej predseda Lászlo Gubík nedištancuje od niektorých svojich vyjadrení z minulosti, napríklad o ruskej agresii na Ukrajine.
Voľba nového generálneho prokurátora
Veľmi ma to vyrušuje, skonštatoval predseda strany Gröhling na margo myšlienky voľby nového generálneho prokurátora ešte pred najbližšími parlamentnými voľbami. Tú v ostatnom čase naznačili niektorí predstavitelia koalície, predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa vyjadril, že v súčasnosti Žilinku nemožno odvolať. Súčasnému generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa má funkčné obdobie skončiť v decembri roku 2027, parlamentné voľby by mali byť na jeseň daného roka.
„Ruky preč od voľby generálneho prokurátora pred voľbami!,“ odkázal Gröhling v relácii Politika 24 spravodajskej televízie JOJ24. Považuje to za zastrašovanie. Pripomenul, že generálny prokurátor Žilinka bol svojho času zvolený aj opozíciou aj koalíciou, Žilinkovu osobu komentovať nechcel. V rámci opozície podľa neho nediskutovali o mene nového generálneho prokurátora. V SaS sa podľa neho o tom rozprávali, diskusia bola o rôznych menách, Gröhling ale v tejto chvíli odmietol povedať akékoľvek mená.
Nahlásiť chybu v článku