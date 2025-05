Kriminálny psychológ Kubík: Pandémia nám ukázala všetok hnis spoločnosti. Stojíme na prahu občianskej vojny

Pandémia premenila spoločnosť na mŕtvy zub. Ukázala problémy, ktoré dlhodobo bublali pod pokrývkou a bolo len otázkou času, kedy tú pokrývku vyrazia a preniknú na povrch. Znížila sa citlivosť ľudí, došlo k nárastu násilia v domácnostiach, páchania trestných činov a šrám zanechala aj na deťoch, ktoré zo dňa na deň zostali bez kontaktu s rovesníkmi, kamarátmi a zatvorili sa do online sveta. Pre interez to v rozhovore povedal kriminálny psychológ Ondrej Kubík.

Okrem toho, že COVID-19 pripravil o život milióny ľudí, dôsledky pandémie pociťujeme dodnes aj na svojej psychike. „Upozorňoval som na to niekoľkokrát ešte počas pandémie. Pandémia bola ako Pandorina skrinka. Bolo otázkou času, kedy sa otvorí a vylezie z nej všetok hnis spoločnosti,“ hovorí.

Problémy vybublali

Krátko pred koncom roka 2019 bolo v Číne, v meste Wu-chan, ohlásených niekoľko prípadov pneumónie neznámeho pôvodu. Už 7. januára vedci identifikovali nový koronavírus, ktorý neskôr dostal pomenovanie SARS-CoV-2. Prvá potvrdená smrť bola zaznamenaná už 11. januára. O menej ako dva týždne neskôr Čína zatvára mesto Wu-chan a začína prvý veľký lockdown.

Prvý prípad nákazy na Slovensku potvrdia 6. marca 2020. Po odhalení pacienta nula vláda vyhlási mimoriadnu situáciu, zatvára prvé školy, univerzity, ruší kultúrne a športové podujatia. Prichádza zatvorenie obchodov a od konca marca je povinné nosenie rúšok na verejnosti.

COVID-19 si vyžiada prvú obeť 1. apríla. Celé Slovensko šije rúška, kváskuje, večer na balkónoch tlieska lekárom, zdravotníkom či pekárom, ktorí zostávajú v pohotovosti a v práci, kým zvyšok krajiny má home office či výučbu prostredníctvom videohovorov. „Som doma,“ oznamujú ľudia na sociálnej sieti prostredníctvom profilových fotiek.

Zdá sa, že svet na chvíľu spomalil a že dal priestor prírode zotaviť sa. Okrem toho sa však v skutočnosti začínajú drať na povrch problémy, ktoré sme dlho ignorovali. Pandémia zanechala na spoločnosti hlbokú ryhu.

„Došlo k nárastu fyzickej agresie, pribudli trestné činy proti majetku, nenávistné trestné činy, vraždy, ale aj ublíženia na zdraví či týranie. V rodinách to vybublalo, ľudia boli zatvorení doma, dostali ponorkovú chorobu. Keď to dlhodobo nefungovalo, jedného dňa museli problémy vyplávať na povrch. Bolo otázkou času, kedy sa to stane,“ hovorí Kubík.

Obraz zdravotníctva

Opatrenia sa postupne uvoľňujú a Slovensko prežije pomerne voľné leto. Po mesiacoch izolácie sa ľudia stretávajú vonku, otvárajú sa kúpaliská, je povolené vycestovať mimo krajinu. COVID-19 však nepovedal posledné slovo.

