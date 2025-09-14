Gazou otriasol zásah, po ktorom sa k zemi zrútila výšková budova. Izrael zaútočil krátko po vydaní evakuačného príkazu

Foto: TASR/AP

Jakub Baláž
TASR
Izraelsko-palestínsky konflikt
Izrael už zničil desiatky výškových budov v meste Gaza s tvrdením, že tieto stavby využívali palestínski militanti.

Izraelská armáda v nedeľu nariadila evakuácie civilistov v meste Gaza pred tým, ako zaútočila na ďalšiu výškovú budovu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Armáda vyzvala obyvateľov časti štvrte Rima a prístavnej oblasti, aby sa okamžite presunuli do „humanitárnej zóny“ al-Mawásí. Krátko po varovaní armáda zaútočila na obytnú výškovú budovu s tvrdením, že militanti z palestínskeho hnutia Hamas tam nainštalovali zariadenia na zber spravodajských informácií.

Zdôraznila tiež, že tam hnutie zriadilo pozorovateľské stanovištia, aby sledovalo pozície izraelských vojakov a pripravovalo útoky. Agentúra DPA pripomína, že tieto tvrdenia nie je možné nezávisle overiť.

Na záberoch vidno zásah a následný kolaps budovy. Izrael už zničil desiatky výškových budov v meste Gaza s tvrdením, že tieto stavby využívali palestínski militanti.

Z mesta už unikli státisíce ľudí

Izrael v auguste oznámil, že jeho sily sa budú usilovať o obsadenie mesta Gaza, aby tak rozpustili jednotky Hamasu, ktoré sa tam údajne nachádzajú. Izraelské médiá odkazujúce na vojenské zdroje uvádzajú, že z mesta uniklo približne 280 000 ľudí. Mediálna kancelária Hamasu ale vyhlásila, že by mohlo ísť až o 350 000 osôb.

Vojenský konflikt v Pásme Gazy sa začal po útoku Hamasu 7. októbra 2023 na juh Izraela. Podľa izraelských úradov militanti zabili vyše 1 200 ľudí a uniesli viac ako 250 rukojemníkov. Časť z nich je doteraz v rukách únoscov. Izrael v reakcii na to spustil v Pásme Gazy najprv leteckú a neskôr pozemnú operáciu s cieľom zničiť Hamas. O život pri nej prišlo podľa údajov ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom takmer 64 800 ľudí.

