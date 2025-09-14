Ukrajina možno pristúpi ku kontroverznému kroku: V týchto prípadoch chce znížiť kvalitu mobilných sietí

Ukrajina môže úmyselne znížiť kvalitu mobilných sietí počas ruských dronových útokov, aby zabránila zneužívaniu sietí pri koordinácii úderov, uviedol v nedeľu veliteľ Spojených síl Ozbrojených síl Ukrajiny Andrij Hnatov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Rusko v uplynulých mesiacoch zintenzívnilo dronové útoky na Ukrajinu, zdokonalilo svoje technológie a zvýšilo aj počet nasadených bezpilotných lietadiel, aby maximalizovalo škody na strategických objektoch ukrajinskej kľúčovej infraštruktúry, píše Reuters.
Spojenie neprerušia úplne
„Nejde o prerušenie mobilného spojenia, skôr o obmedzenie kvality komunikácie v určitých oblastiach, ako je obmedzenie sietí 4G a 5G,“ povedal Hnatov pre ukrajinský portál Novyny Live. „Modemy, ktoré (Rusi) používajú na svojich bezpilotných lietadlách, by tak nemali prístup k internetu našich telekomunikačných operátorov,“ dodal.
Podľa správ miestnych médií má vypnutie vysokorýchlostného mobilného internetu zmysel v boji proti dronom vybaveným kamerami, ktoré prenášajú obraz prostredníctvom 4G pripojenia. Rusko počas vojny opakovane nariadilo vypnutie mobilného internetu, aby narušilo ukrajinské útoky dronov, pripomína Reuters.
Nahlásiť chybu v článku