FPU chystá tvrdý úder pre kultúru: Hrozí zánik festivalov, kultúrnych centier aj iných aktivít, zostane len „tma a ticho“

Foto: TASR (Michal Svítok), interez.sk (Monika Šuchová)

Monika Šuchová
TASR
Kríza v kultúre
Kultúry bude menej a bude drahšia.

Pripravované zmeny vo Fonde na podporu umenia (FPU) sú cielenou likvidáciou podstatnej časti kultúry na Slovensku, ohrozená je zriaďovaná i nezriaďovaná kultúra. Pôjde o tvrdý zásah do kultúrnych inštitúcií v pôsobností krajov, hrozí zánik viacerých mestotvorných festivalov, podujatí či kultúrnych aktivít a zánik kultúrnych centier môže priniesť „kultúrnu tmu a ticho“.

Upozornili na to predstavitelia samospráv, kultúrnej i akademickej obce na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Žiadajú pozastaviť proces schvaľovania zmien a otvoriť odbornú diskusiu.

Viac z témy Kríza v kultúre:
1.
Čistky pokračujú: Pavel Sibyla končí v SLC, dostal výpoveď deň po návrate z otcovskej dovolenky
2.
Ceciliu Gonzagu vrátili do Levoče: Expertíza už je hotová, busta nie je originál, povedal Machala
3.
Padla ďalšia hlava: Vedenie Slovenského národného múzea odvolalo riaditeľku múzea Červený kameň Ivanu Janáčkovú
Zobraziť všetky články (77)

Ťažké časy pre kultúru

„Kultúra zažíva na Slovensku veľmi ťažké časy. A môže to byť ešte horšie, ak sa schváli navrhovaná štruktúra FPU na rok 2026,“ skonštatoval predseda Trnavského samosprávneho kraja a šéf združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) Jozef Viskupič.

Radu FPU i Ministerstvo kultúry (MK) SR vyzývajú, aby neschválili zmeny pre oblasť kultúry, ktoré chystajú za zatvorenými dverami. Požadujú partnerský prístup s dôrazom na riešenie skutočných problémov a potrieb v oblasti kultúry, sfunkčnenie fondu a jeho nezávislosť i transparentnosť. Pripomínajú, že zriaďovaná i nezriaďovaná kultúra tvoria jeden ekosystém.

„Ak chceme zachovať kultúrny život v podobe, v akej je dnes, musíme konať. Nesmieme mlčať, keď sa priestor pre umenie zužuje, keď sa spochybňuje hodnota umenia a slobody, keď je tvorba ohrozená. Naše mlčanie v tejto situácii by bolo nedôstojné,“ zhodnotil primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Z akademickej obce sa k výzve pridala napríklad Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. Podľa nej je dôležité, aby verejné kultúrne inštitúcie plnohodnotne a odborne plnili svoje funkcie v prospech súčasných aj budúcich generácií. Upozorňuje, že navrhované zásahy ohrozujú základnú, rokmi budovanú kultúrnu infraštruktúru a môžu mať existenčné následky na viaceré kľúčové oblasti.

Bez podpory, reflexie aj kritického myslenia

Netýka sa to len kultúry, ale napríklad aj podpory pre výskum a vzdelávanie. Bez podpory to bude znamenať stratu schopnosti reflexie, kritického myslenia, ale aj jej skúmania a uchovávania kultúrnej pamäti, kultúrneho dedičstva a degeneráciu schopnosti reprodukovať a vytvárať kultúrnu identitu Slovenska.

Na negatívne dosahy zmien upozorňuje aj kultúrna obec. Pozornosť upriamuje na to, že galérie, múzeá či knižnice nebudujú zbierky iba pre prezentáciu vlastnej činnosti, ale aj preto, lebo ich úlohou je uchovávať poznanie a kultúrne dedičstvo. V prípade narušenia procesov by sa išlo proti budovaniu národného kultúrneho dedičstva, národnej identity a národného sebavedomia.

V rámci kultúrno-kreatívneho priemyslu je podpora dôležitá aj pre tvorcov digitálnych hier, ktorí napríklad reflektujú miestne témy a históriu. Prerušenie podpory by predstavovalo „obrovský“ krok späť a významný zásah do konkurencieschopnosti krajiny, ktorá pre absenciu ďalších adresných podporných mechanizmov už aj tak zaostáva za veľkou časťou Európy a okolitých krajín.

Navrhované zmeny kritizuje aj Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, ktorá hovorí o útoku na funkčný systém, nie o reforme. Jej predsedníčka Zuzana Godálová zároveň pripomína dôležitosť kultúrnych centier, ktoré sú, okrem iného, často jediným kultúrnym priestorom v menších mestách či obciach.

„Keď zatvoria nás, v mnohých mestách nastane kultúrne ticho, kultúrna tma,“ odkázala Godálová s tým, že ak kultúra skončí aj tam, bude drahá, bude ďaleko a bude jej menej.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac