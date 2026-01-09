Finančná prosperita podľa hviezd: Odhaľte 4 znamenia zverokruhu, ktorým rok 2026 prinesie bohatstvo a hojnosť

Foto: Image by freepik, Image by freepik

Jana Petrejová
Niektorí si v tomto roku pekne prilepšia.

Astrológovia majú dobrú správu. Tento rok sa ponesie v znamení nových finančných príležitostí a odvážnych rozhodnutí, ktoré môžu výrazne ovplyvniť životnú stabilitu mnohých ľudí. Kým niektoré znamenia budú musieť peniaze viac strážiť a učiť sa trpezlivosti, iným hviezdy otvoria dvere k úspechu, o akom doteraz len snívali. Správne načasovanie, odvaha riskovať a schopnosť využiť šance, ktoré sa naskytnú, budú v roku 2026 kľúčové.

Štyrom znameniam zverokruhu sa bude v oblasti financií mimoriadne dariť. Či už pôjde o výrazné zlepšenie kariéry, nečakané zvýšenie príjmov, úspešné podnikanie alebo múdre investície, pocítia skutočný finančný prelom. Hoci hviezdy nenahradia rozum ani tvrdú prácu, v roku 2026 im budú stáť po boku a pomôžu im zúročiť ich schopnosti naplno. Ktorým znameniam v roku 2026 podľa Collective World nadelí vesmír finančnú hojnosť?

Foto: Image by freepik

Rak

Zažijete svoj najväčší finančný úspech. Ak ste naň čakali dlhé roky, tentokrát sa dočkáte. Rok 2026 začne s Jupiterom vo vašom znamení a ten prináša šťastie a expanzívnu energiu. Dosiahnete výrazné zvýšenie platu alebo vás povýšia a vy zažijete kariérny skok. Peniaze sa na vás hrnú zo všetkých strán, tie si budete užívať hlavne koncom júna.

Investície alebo predaje sa vám vyplatia na začiatku fiškálneho roka a je veľmi pravdepodobné, že získate prevratnú sumu peňazí prostredníctvom súťaže, lotérie alebo dedičstva. Rozvíjajte ďalej tieto peniaze a nechajte ich pracovať pre vás. Pomôže vám správny finančný poradca alebo firma, ktorá sa stane neoddeliteľnou súčasťou vášho budúceho úspechu, pokiaľ ide o bohatstvo.

Foto. Image by lookstudio on Freepik

Rok 2026 je ideálnou príležitosťou, kedy zmeniť svoje zmýšľanie, byť viac sebavedomý a zbaviť sa mentality nedostatku, aby ste mohli vstúpiť do obdobia plného hojnosti. Retrográdna Venuša, ktorá príde v polovici jesene, vás podporí v starých záľubách alebo zvykoch, ktoré vás ťahajú nadol a nezodpovedajú vášmu novému luxusnému životnému štýlu.

Baran

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac