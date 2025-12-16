Filmový svet prišiel o veľké meno: Zomrel známy český herec, Slováci ho v seriáloch a vo filmoch milujú

Ilustračná foto: Pixabay

Roland Brožkovič
Herec si zahral v mnohých projektoch.

Vo veku 96 rokov zomrel český herec Josef Kubíček. Preslávil sa predovšetkým ako barman v kultovom seriáli 30 prípadov majora Zemana. Zahral si však vo viacerých projektoch, napríklad v seriáloch Bylo nás pět či Cirkus Humberto.

„Lúčenie je súčasťou nášho života. Dnes sme sa o tom opäť presvedčili. Do Nadačného fondu Jiřího Menzela zavolala pani Dominika Fornerová, dcéra herca Josefa Kubíčka, aby nám oznámila smutnú správu, že jej otecko vo veku 96 rokov zomrel,“ oznámil fond na sociálnej sieti.

Rozsiahla filmografia

„Filmografia Josefa Kubíčka je veľmi rozsiahla, napriek tomu ho najčastejšie pripomínaná jeho rola Brůnu v epizóde Studňa zo seriálu Tridsať prípadov majora Zemana. Diváci ho môžu poznať aj z často reprízovaných filmov O zakliatej princeznej či Princ Bajaja. Z ďalších titulov možno spomenúť napríklad Lotrando a Zubejda, Bolo nás päť, Lietajúci Čestmír alebo Vlak detstva a nádeje,“ dodal fond.

