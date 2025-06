Ficov nedeľný „pokoj“ od politiky: Vraj do mimoriadne ťažkej doby, chce odklad hlasovania o protiruských sankciách

Hoci Fico prednedávnom hlásal, že v nedeľu by mali mať ľudia pokoj od politiky a chcel zrušiť aj nedeľné diskusné relácie, no na túto tému má už zrejme úplne iný názor. Dnešok totiž nie je prvou nedeľou, kedy zvolal veľkú tlačovku. Otvoril pritom viacero tém a vystrašil Slovákov.

Premiér okrem iného oznámil, že ideme do mimoriadne ťažkej doby, no vraj o tom ešte bude hovoriť. Ďalej sa pochválil a spomenul rating agentúry Moody’s, ktorá potvrdila Slovensku hodnotenie A3 so stabilným výhľadom, čo podľa neho svedčí o zodpovednom riadení štátu a verejných financií. „Je to už tretia renomovaná agentúra, ktorá potvrdila náš rating. Napriek ťažkému dedičstvu po vláde pána Ódora a Progresívneho Slovenska,“ povedal Fico.

Otázka sankcií

Ďalej oznámil, že Slovensko bude na stretnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie (EÚ) žiadať o odloženie hlasovania o ďalšom balíku protiruských sankcií. Najskôr má byť vyriešená otázka úplného zákazu dovozu ruského plynu po roku 2027 a možnej náhrady škôd, ktoré by v takom prípade Slovensku vznikli.

„Požiadal som ministra zahraničných vecí, aby oficiálne požiadal stretnutie ministrov zahraničných vecí, odložiť rokovanie o týchto sankciách do okamihu, kedy nebude vyriešený problém tzv. repoweringu, to je zastavenie toku plynu, ropy a jadrového paliva z Ruskej federácie do Európy,“ povedal Fico.

Vláda tak chce využiť hlasovanie o sankciách, ktoré musia byť schválené jednohlasne, na vyrokovanie ústupkov pre Slovensko pri dohode o ukončení dovozu ruských energií, ktorá by mala byť prijatá väčšinou a Slovensko pri nej bude pravdepodobne prehlasované.

Premiér opäť upozornil na riziká spojené s odmietnutím ruských energonosičov. „Pýtame sa, bude dostatok plynu pre Slovensko? Máme aké garancie, že keď bude málo plynu v Nemecku, v Českej republike, že príde plyn k nám?“ Problémom je aj predpokladané zvýšenie cien za prepravu plynu či platná zmluva s ruským Gazpromom, ktorá vyprší až v roku 2035.

Novela zrejme prejde

Ruská spoločnosť by v prípade zrušenia odberu plynu mohla podľa premiéra žalovať Slovensko o približne 20 miliárd eur. „Najskôr si musíme vyriešiť problém tohto repoweringu, teda zastavenia toku plynu z Ruskej federácie do Európy,“ dodal Fico.

Premiér taktiež nemá zásadný problém s pozmeňujúcim návrhom k novele ústavy, ktorý predložila koalícia spoločne s poslancami Národnej rady (NR) SR za KDH a poslancami pôsobiacimi v Kresťanskej únii (KÚ). Ak je to cesta k získaniu 90 hlasov, treba podľa neho pristupovať aj ku kompromisom. Zároveň vyzval, aby pri budúcotýždňovom hlasovaní o novele zvíťazil zdravý rozum.

Ďalej by chcel nový dokument, ktorý má načrtnúť víziu rozvoja Slovenskej republiky. Ako pripomenul na dnešnej tlačovej besede, takýto materiál dal Slovenskej akadémii vied vypracovať už v roku 2008. Opozícia ho však následne odmietla s tým, že má svoje vlastné vízie.