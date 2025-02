Fico žije v politickej izolácii a neverí nikomu. Danko rieši koaličnú krízu na Facebooku, napísal otvorený list

Koaličná kríza vrcholí. Zatiaľ čo Robert Fico verejne hovorí, že je pripravený na každú situáciu – vrátane predčasných volieb -, Andrej Danko a Matúš Šutaj Eštok chcú udržať túto vládu pohromade.

Článok pokračuje pod videom ↓

Včera večer predseda SNS zverejnil na facebooku otvorený list, ktorý zaslal Robertovi Ficovi. „Spolupracujeme ako politické strany spolu dlhé roky, napriek tomu si myslím, že spôsob, akým sa rozhodujete riešiť vzniknutú koaličnú krízu, je hrubým porušením koaličnej dohody. Trikrát Vám naša politická strana SNS pomohla stať sa premiérom a vždy ste nás použili a následne takmer zničili,“ píše Danko.

Danko v liste potvrdil dohady o tom, ako by mohlo vyzerať nové rozdelenie rezortov. „Vaším krátkodobým riešením je v rozpore s koaličnou zmluvou odobrať strane Hlas – SD ministerstvo a prideliť ho ľuďom, ktorí zradili Hlas – SD, a to isté chcete urobiť i s ministerstvom cestovného ruchu a športu. Dokonca núkate miesta na svojej kandidátke i mojim ministrom, čo ma osobne sklamalo. To už Vám nevadí, že ministrom by mal byť Rudolf Huliak, ktorého ste sám nechceli na ministerstve životného prostredia?“ pýta sa Danko.

Po atentáte nastalo mlčanie

Danko v liste kritizuje konsolidačné opatrenia a tvrdí, že ich Fico donútil za ne hlasovať. Podľa predsedu SNS by sa mala politická pozornosť sústrediť inde, napríklad na zdravotníctvo, kde sa podľa neho rozkrádajú milióny.

Danko však napriek tomu v liste Ficovi hovorí, že ho považuje za výborného politika. Píše, že jeho rozhodnutia sú výsledkom izolácie. „Po atentáte sa nebolo možné s Vami rozprávať niekoľko mesiacov. To všetko, čo sa deje, nie je len výsledkom ambície a chtíču neuspokojených poslancov, to všetko sa deje preto, lebo žijete v politickej izolácii a neveríte nikomu,“ píše.

„Som tu a budem pri Vás stále, kým budem veriť, že ste ten správny chlap v pozícii premiéra Slovenskej republiky. Buďte, aký ste boli, a ja budem vedľa Vás stáť v dobrom i zlom,“ uzatvára Danko.

Beňová vracia úder

Premiér Robert Fico zatiaľ na jeho list nereagoval. Pod samotný príspevok sa však vyjadrila europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová. „Pekný večer zo Štrasburgu, kde sa boríme s poslancami za Progresívne Slovensko, ktorí tu huckajú proti vláde. Našej vláde. Vláde, do ktorej Vás, Andrej, prizval predseda Smeru. Vláde, v ktorej sme vašej strane vytvorili nové ministerstvo,“ píše Beňová.

„Aby ste ich mohli “mať” 3. S necelými 6 % podpory vo voľbách, z ktorých teda ostala polovica. Nevadí, môže sa to stať. Takže vrátim sa k tej našej vláde. Mala podporu 79 poslancov. Rada by som nenápadne pripomenula, že nebyť “hosťujúceho” poslanca Muňka, SNS by dnes už akosi nemala ani ten poslanecký klub. Vy sa dnes sťažujete na Roberta Fica? Ste už ako opozícia? Aj za odchod Vašich poslancov z Vášho klubu môže Robert Fico? Čo keby ste sa trochu pozbierali, chlape. My tu zajtra budeme mať “na stole” ďalšie útoky na vládu. Ja verím, že to spoločne zvládneme,“ dodáva Beňová.

Koaličná kríza trvá už niekoľko týždňov. Započal ju spor Andreja Danka s poslancami okolo Rudolfa Huliaka a nasledoval odchod niekoľkých poslancov zo strany Hlas-SD. Všetci odídenci tvrdili, že majú problém so stranami, ktoré ich do NR SR dostali, nie však so samotnou vládou Roberta Fica, tej deklarovali podporu.

Fico povedal, že nebude riešiť problémy namiesto Andreja Danka a Matúša Šutaja Eštoka a že si to majú s odídencami vyriešiť sami.

Dnes o 10:00 zasadá vláda. Môže ísť o jej posledné zasadnutie v súčasnom zložení.