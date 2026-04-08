Fico si potichu prestaval terasu, zväčšil si tým byt pod Slavínom. Rezort vnútra povedal, kto za prerábku zaplatil

Foto: Facebook/Roman Mikulec﻿, Reprofoto: Facebook/Úrad vlády Slovenskej republiky

Nina Malovcová
Fico sa ostro ohradil voči otázkam o prestavbe svojej terasy v luxusnej rezidencii pod Slavínom.

Premiér Robert Fico reagoval podráždene na otázky týkajúce sa prestavby jeho terasy v bratislavskej rezidencii Sokolská. Rozčúlilo ho najmä zisťovanie, či úpravy financoval z vlastných zdrojov alebo zo štátnych peňazí.

Informácie priniesol Denník N, podľa ktorého si predseda vlády nechal terasu v tichosti prerobiť, čím si mal výrazne zväčšiť interiér bytu v lukratívnej lokalite širšieho centra Bratislavy.

Fico reagoval ostro, otázky označil za trápne

Na otázku Aktualít, koľko prestavba stála a kto ju zaplatil, reagoval premiér emotívne. „Vám to nie je trápne pýtať sa 61-ročného chlapa, ktorý bol štyrikrát predsedom vlády a nadštandardne zarábal, či je schopný si zaplatiť zasklenie vlastnej terasy? Môžete sa akurát tak hanbiť,“ uviedol. Zároveň zdôraznil, že štát za jeho terasu nič neplatil.

Ministerstvo hovorí o bezpečnostných opatreniach

Do prípadu vstúpilo aj Ministerstvo vnútra, ktoré potvrdilo, že stavebný úrad povolil úpravy. Tie mali súvisieť so zabezpečením ochrany predsedu vlády a jeho bydliska. „V súvislosti s atentátom na predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý bol spáchaný 15. mája 2024, boli príslušnými orgánmi prijaté viaceré opatrenia na zvýšenie ochrany druhého najvyššieho ústavného činiteľa SR,“  píše sa v zdôvodnení. Rezort zároveň vysvetlil, že opatrenia nasledovali po atentáte na premiéra z 15. mája 2024. V rámci zvýšenej ochrany boli prijaté viaceré kroky, pričom niektoré sa týkali aj jeho bývania.

Foto: Facebook/Roman Mikulec

„Všetky náklady spojené s bezpečnostnými úpravami bytu si predseda vlády SR hradil z vlastných zdrojov a štát sa na nich nijakým spôsobom nepodieľal,“ uviedlo ministerstvo vnútra v stanovisku, ktoré poskytlo prostredníctvom hovorcu Mateja Neumanna.

Denník N sa na podrobnosti okolo prestavby opakovane pýtal už od minulého týždňa, no premiér dovtedy konkrétne stanovisko neposkytol. K téme sa prvýkrát vyjadril až po otázke novinárov Aktualít. Prestavba terasy v jednej z najprestížnejších častí Bratislavy tak vyvoláva otázky nielen o jej rozsahu, ale aj o dôvodoch a transparentnosti celého procesu.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac