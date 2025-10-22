Fico sa poriadne rozohnil: EÚ sa správa ako vojnový kabinet, hovorí o jasných dôkazoch prekaziť samit Putina a Trumpa

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) hovorí o jasných dôkazoch o snahách prekaziť možné stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina. Deje sa tak podľa neho vo chvíli, keď ešte stretnutie nie je termínovo dohodnuté.
Fico sa vo svojom stanovisku, ktoré zaslal Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, vyjadril, že je to smutný pohľad.
„Minister zahraničných vecí členskej krajiny EÚ hovorí, že počas preletu cez túto krajinu by mohol byť ruský prezident Putin zadržaný, z mediálneho prostredia EK prichádzajú upozornenia Maďarsku, že by malo realizovať medzinárodný zatykač. Vždy som tvrdil, že EÚ sa zmenila na vojnový kabinet, že podstatná časť členských štátov EÚ podporuje vojnu na Ukrajine v naivnej domnienke, že takto sa dá oslabiť až poraziť Rusko,“ uviedol slovenský premiér.
Premiér kritizuje prístup Európskej únie
Fico zároveň označil za paradoxné, no pre „impotentnú zahraničnú politiku EÚ typické“, že poniektorí z lídrov Únie sa už tlačia na summit do Budapešti a rovnako sa pracuje aj na prítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
„Tomu sa po slovensky hovorí – hádzať vidly do možnej dohody,“ myslí si Fico. Dodal, že ak EÚ naozaj chce rýchly mier na Ukrajine, čomu on osobne neverí, mala by urobiť všetko pre to, aby sa stretnutie amerického a ruského prezidenta uskutočnilo v Budapešti čo najskôr a bez prekážok.
„Čo najrýchlejší summit Trump – Putin v Budapešti, a to bez akýchkoľvek prekážok a s plnou podporou EÚ, to je moje oficiálne stanovisko,“ uzavrel premiér.
Donald Trump odložil plánovaný samit s Vladimirom Putinom
Krátko po zverejnení premiérovho stanoviska sa objavili v médiách informácie, že nie je úplne isté, že sa americký a ruský prezident v dohľadnom čase stretnú. Samotný Trump tiež oznámil, že odložil plány na samit o Ukrajine a vyjadril sa, že nechce, aby stretnutie bolo „zbytočné“.
Trump zmenil svoj postoj len pár dní po tom, ako ohlásil, že sa do dvoch týždňov stretne s Putinom v maďarskej metropole po „produktívnom“ telefonáte so šéfom Kremľa o ukončení vojny na Ukrajine.
Podľa vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa, ktorý hovoril pre agentúru AFP, americký líder počas „napätých“ piatkových rokovaní vo Washingtone tlačil na ukrajinského prezidenta, aby sa vzdal celého regiónu Donbas výmenou za mier.
Biely dom popiera konkrétne plány
V utorok však predstaviteľ Bieleho domu uviedol, že napriek ohlásenému samitu v Budapešti „momentálne nie sú žiadne plány na stretnutie prezidenta Trumpa s prezidentom Putinom v najbližšom období.“
Na otázku novinára agentúry AFP, prečo zmenil svoj názor, Trump odpovedal: „Na fronte sa deje veľa vecí. V priebehu nasledujúcich dvoch dní vás budeme informovať o tom, čo podnikneme.“
