Fico sa poriadne rozohnil: EÚ sa správa ako vojnový kabinet, hovorí o jasných dôkazoch prekaziť samit Putina a Trumpa

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
SITA
Vojna na Ukrajine
Robert Fico hovorí o snahách sabotovať samit Trump – Putin.

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) hovorí o jasných dôkazoch o snahách prekaziť možné stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina. Deje sa tak podľa neho vo chvíli, keď ešte stretnutie nie je termínovo dohodnuté.

Fico sa vo svojom stanovisku, ktoré zaslal Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, vyjadril, že je to smutný pohľad.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusko pokračuje v útokoch na energetickú infraštruktúru: Kyjev sa opäť ocitol v tme, hlásia obete
2.
Európa pripravuje 12-bodový plán na ukončenie vojny: Donald Trump má dohliadať na prímerie, Putin žiada Donbas
3.
Nechoďte do Budapešti: Varoval Putina bývalý špión. Tvrdí, že Briti plánujú atentát počas jeho stretnutia s Trumpom
Zobraziť všetky články (1358)

„Minister zahraničných vecí členskej krajiny EÚ hovorí, že počas preletu cez túto krajinu by mohol byť ruský prezident Putin zadržaný, z mediálneho prostredia EK prichádzajú upozornenia Maďarsku, že by malo realizovať medzinárodný zatykač. Vždy som tvrdil, že EÚ sa zmenila na vojnový kabinet, že podstatná časť členských štátov EÚ podporuje vojnu na Ukrajine v naivnej domnienke, že takto sa dá oslabiť až poraziť Rusko,“ uviedol slovenský premiér.

Premiér kritizuje prístup Európskej únie

Fico zároveň označil za paradoxné, no pre „impotentnú zahraničnú politiku EÚ typické“, že poniektorí z lídrov Únie sa už tlačia na summit do Budapešti a rovnako sa pracuje aj na prítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

„Tomu sa po slovensky hovorí – hádzať vidly do možnej dohody,“ myslí si Fico. Dodal, že ak EÚ naozaj chce rýchly mier na Ukrajine, čomu on osobne neverí, mala by urobiť všetko pre to, aby sa stretnutie amerického a ruského prezidenta uskutočnilo v Budapešti čo najskôr a bez prekážok.

„Čo najrýchlejší summit Trump – Putin v Budapešti, a to bez akýchkoľvek prekážok a s plnou podporou EÚ, to je moje oficiálne stanovisko,“ uzavrel premiér.

Donald Trump odložil plánovaný samit s Vladimirom Putinom

Krátko po zverejnení premiérovho stanoviska sa objavili v médiách informácie, že nie je úplne isté, že sa americký a ruský prezident v dohľadnom čase stretnú. Samotný Trump tiež oznámil, že odložil plány na samit o Ukrajine a vyjadril sa, že nechce, aby stretnutie bolo „zbytočné“.

Foto: SITA/AP

Trump zmenil svoj postoj len pár dní po tom, ako ohlásil, že sa do dvoch týždňov stretne s Putinom v maďarskej metropole po „produktívnom“ telefonáte so šéfom Kremľa o ukončení vojny na Ukrajine.

Podľa vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa, ktorý hovoril pre agentúru AFP, americký líder počas „napätých“ piatkových rokovaní vo Washingtone tlačil na ukrajinského prezidenta, aby sa vzdal celého regiónu Donbas výmenou za mier.

Biely dom popiera konkrétne plány

V utorok však predstaviteľ Bieleho domu uviedol, že napriek ohlásenému samitu v Budapešti „momentálne nie sú žiadne plány na stretnutie prezidenta Trumpa s prezidentom Putinom v najbližšom období.“

Na otázku novinára agentúry AFP, prečo zmenil svoj názor, Trump odpovedal: „Na fronte sa deje veľa vecí. V priebehu nasledujúcich dvoch dní vás budeme informovať o tom, čo podnikneme.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tisíce ďalších Slovákov môžu nakupovať v špeciálnom supermarkete: Otvorený je aj v noci, a aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac