Nové informácie o náleze tela malého dieťaťa v rieke: Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia

Ako sme vás informovali, v rieke Bodva pri Moldave nad Bodvou našli dieťa bez známok života. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Na linku 158 prijala polícia v sobotu popoludní oznámenie o spozorovaní predmetu alebo tela pripomínajúceho malé dieťa vo vodnom toku. Oznamovateľka uviedla, že pre silný prúd rieky nebolo možné presne určiť, o čo ide.
Potvrdilo sa to najhoršie
Na miesto boli vyslané policajné hliadky, príslušníci Hasičského a záchranného zboru aj posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Po približne hodine a pol intenzívneho pátrania bolo vo vodnom toku nájdené telo dieťaťa bez známok života.
„Napriek rýchlej reakcii a maximálnemu úsiliu zasahujúcich zložiek už nebolo možné maloletej osobe pomôcť,“ uviedla hovorkyňa.
Na miesto privolali aj obhliadajúceho lekára. Presnú príčinu smrti určí súdna pitva. „Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a naďalej vykonáva všetky potrebné úkony. Vzhľadom na citlivosť a tragický záver udalosti nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala Illésová.
