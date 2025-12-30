Fico dostal vianočný a novoročný pozdrav od Putina: Podobnej „cti“ sa dostalo len niekoľkým európskym lídrom

Foto: TASR / AP

Roland Brožkovič
TASR
Pozdrav dostal napríklad aj Viktor Orbán.

Ruský prezident Vladimir Putin poslal vianočné a novoročné pozdravy viacerým súčasným i bývalým zahraničným lídrom, politikom či pápežovi Levovi XIV., oznámil v utorok Kremeľ. Pozdrav zaslal aj slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.

Z predstaviteľov európskych štátov dostalo pozdrav od Putina len niekoľko z nich. Podľa ruskej tlačovej agentúry sú medzi nimi maďarský premiér Viktor Orbán, srbský prezident Aleksandar Vučič či slovenský premiér Robert Fico.

Ten sa s ruským prezidentom v tomto roku stretol dvakrát – v máji v Moskve na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom a následne s ním rokoval aj v septembri v Pekingu, kam pricestovali pri príležitosti osláv 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Slovenský premiér rokoval s Putinom aj pred rokom v decembri v metropole Ruska.

Trump či pápež

Spomedzi lídrov členských štátov NATO dostali pozdrav od šéfa Kremľa prezident Spojených štátov Donald Trump a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Putin poslal pozdravy aj svojim náprotivkom zo zoskupenia štátov BRICS – do Brazílie, Číny, Indie, Juhoafrickej republiky, ako aj lídrom globálneho Juhu a Východu vrátane prezidentov Indonézie, Mjanmarska či Mongolska a vysokopostaveným predstaviteľom Vietnamu.

Telegramy od šéfa Kremľa dostali aj lídri Kuby, Severnej Kórey, Venezuely, prezident Nikaraguy a jeho manželka-viceprezidentka a najvyšší predstaviteľ Etiópie.

Blahoželania adresoval Putin aj väčšine lídrov krajín Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) – teda prezidentom Abcházska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Kazachstanu, Kirgizska, Južného Osetska, Uzbekistanu a lídrom Arménska, Tadžikistanu a Turkménska.

Pozdrav poslal aj pápežovi Levovi XIV. a viacerým bývalým zahraničným lídrom, napríklad bývalému nemeckému kancelárovi Gerhardovi Schröderovi, exprezidentovi Kazachstanu Nursultanovi Nazarbajevovi a bývalému kubánskemu prezidentovi Raúlovi Castrovi.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti…

