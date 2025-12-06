Fico a ďalší premiéri poslali list Európskej únii: Vyzývajú na zachovanie hybridných áut aj po roku 2035

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
Automobilový priemysel v EÚ sa snaží presadiť zmiernenie cieľov v oblasti emisií.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová a lídri Poľska, Česka, Slovenska, Bulharska a Maďarska v piatok napísali lídrom Európskej únie (EÚ) list, v ktorom uviedli, že blok sa musí otvoriť hybridným automobilom a biopalivám. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.

„EÚ sa musí raz a navždy vzdať ideologického dogmatizmu, ktorý priviedol celé výrobné sektory na kolená bez toho, aby priniesol hmatateľné výhody z hľadiska globálnych emisií. Je nevyhnutné plne uplatňovať zásadu technologickej neutrality,“ uvádza sa v liste, ktorého kópiu sa podarilo získať agentúre ANSA.

Hybridné autá aj po roku 2035

Pokiaľ ide o nariadenie zakazujúce emisie oxidu uhličitého (CO2) z automobilov, list vyzýva na zachovanie hybridných vozidiel aj po roku 2035. A žiada, aby boli biopalivá uznané ako palivá s nulovými emisiami.

Automobilový priemysel v EÚ sa snaží presadiť zmiernenie cieľov v oblasti emisií. Žiada väčšiu flexibilitu a povolenie plug-in hybridov a nových áut na alternatívne palivá aj po roku 2035.

Nemecký kancelár Friedrich Merz minulý týždeň vyhlásil, že pošle list Európskej komisii, v ktorom ju vyzve, aby ponechala technologické možnosti pre automobilový priemysel otvorené aj po plánovanom postupnom vyradení nových automobilov so spaľovacími motormi v roku 2035.

Kancelár už v októbri na samite s poprednými predstaviteľmi automobilového priemyslu uviedol, že je proti súčasnému cieľu EÚ povoliť od roku 2035 registráciu iba nových plne elektrických vozidiel a „urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby tento zákaz zmiernil“. Spomenul tiež plug-in hybridy, ako aj autá, ktoré používajú inovatívne zmesi paliva.

