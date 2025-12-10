Festival Pohoda hlási celoeurópsky úspech: Závidieť mu môžu aj najväčšie podujatia na kontinente

Festival Pohoda získal v hudobných cenách European Festival Awards (EFA) štyri nominácie. Spolu s maďarským festivalom Sziget a nórskym Øyafestivalen má najväčší počet nominácií zo všetkých európskych festivalov. TASR o tom informoval PR manažér festivalu Lukáš Grešš.
„Veľmi si vážime nomináciu za sériu podujatí Slovenské srdce v kategórii Take a Stand, mimoriadne nás teší nominácia pre našu mladú kolegyňu Kiku Mlynárovú v kategórii mladých festivalových profesionálok a profesionálov. Prekvapilo nás, že sme sa premiérovo objavili aj v kategórii Promotér roka,“ uviedol šéf festivalu Pohoda Michal Kaščák.
Stovky tisíc hlasov
Grešš doplnil, že v kategórii Best Medium-Sized Festival podporili Pohodu fanúšikovia a fanúšičky. V ďalších troch kategóriách rozhodujú o nomináciách odborné poroty. Tento rok sa do EFA zapojili festivaly z viac ako 30 krajín a verejnosť odovzdala približne 300 000 hlasov. Víťazov zverejnia a ocenenia odovzdajú 14. januára v holandskom Groningene.
Nahlásiť chybu v článku