Festival Grape ohlásil prvé meno: Do Trenčína príde úžasná speváčka. Snažili sa o ňu 7 rokov, teraz to vyšlo

Festival Grape predstavil vo štvrtok prvého interpreta 15. ročníka. Na letisko v Trenčíne zavíta budúci rok austrálska speváčka a multiinštrumentalistka Tash Sultana. Organizátori festivalu to oznámili na sociálnej sieti.
Organizátor festivalu Juraj Podmanický tvrdí, že sa speváčku snažili priviesť na Slovensko takmer sedem rokov. Médiá označujú Tash Sultanu ako „kapelu jednej osoby“. Sultana ovláda mnoho hudobných nástrojov, ktoré navzájom prepája a sama si vďaka loopom vytvorí aj odohrá samotnú skladbu. Jej hlas tak dopĺňa gitara, klávesy, basgitara, trúbka, saxofón či harmonika. Každé jej vystúpenie je podľa organizátorov vždy originálne a neopakovateľné. Pôvodne pouličná hudobníčka zažiarila v roku 2016 singlom Jungle.
Riaditeľ prehliadky Ján Trstenský zároveň informoval o téme budúcoročného festivalu. „Po minuloročnej úspešnej téme Šport sme mali neľahkú úlohu nepodliezť latku. Pre rok 2026 prichádzame s mýtickým Grape ZOO, ktorý bude plný hravosti a bájnych zvierat. Už teraz sa tešíme, ako ľudia tému uchytia a ako prídu na festival oblečení,“ povedal.
Nahlásiť chybu v článku