Festival Grape 2025 je tu: Hudba, štýl, šport, chill a glo na trenčianskom letisku

Ak miluješ skvelú muziku, originálny vibe a chill s kamošmi nielen pri hudbe, ale aj športe či veľkolepých inštaláciách, to chceš zažiť. O to viac, že okrem tradičného štvrtkového warm-upu sa v piatok a v sobotu 8. a 9. augusta môžeš tešiť na silný line-up hedlajnerov ako sú skvelí Justice, Empire of The Sun, Kooks a množstvo ďalších DJ´s a kapiel všetkých žánrov, medzi ktorými nebudú chýbať ani slovenskí Billy Barman, Hex či Para.

Grape to je nielen úžasná muzika, ale aj epický mix zážitkov pre všetky zmysly. Objav ho v špeciálnej GLO zóne, ktorej bude dominovať neprehliadnuteľná 14-metrová vyhliadková veža. Kým vylezieš hore, dáš si nielen dobrú rozcvičku, ale zároveň objavíš novú dimenziu, v ktorej budeš vidieť a počuť celý festival. Ďalším poznávacím znamením budú ikonické mega kruhy s priemerom 5 metrov. Ich nočné nasvietenie vytvorí atmošku, ktorú si nesmieš nechať ujsť. To všetko vedľa GLO stage-u so stanom, v ktorom zažiješ sety kvalitného DnB od pozvaných DJ´s. Baviť sa budeš spolu s nimi na DnB challenge ako aj v súťažiach o atraktívne ceny pre fanúšikov.

Tohtoročná edícia prinesie do GLO zóny špeciálny bonus v podobe tanečnej školy pod vedením Johnnyho Mečocha, s ktorým môžeš hodiť reč rovnako ako s ďalšími zaujímavými umelcami v tradičnej Chill zóne. Aby bolo všetkého dosť a bol si stále ready na nové zážitky, s kamošmi sa môžeš občerstviť v dvoch baroch, bude aj fresh point na ochladenie, nikotínové výrobky rôznych kategórií, nabíjacie stanice a samozrejme 360° videobooth na skvelé spomienkové videá.

Kamoši, dobrá muzika, pohyb, sloboda. Táto párty bude lit. Grape je voľbou tohto leta.