Evelyn sa po smrti otca rozhodla pre veľký krok. Zbalila si kufre a teraz zažíva to, o čom sa mnohým môže len snívať

Je to len pár dní, čo sa úspešná komička dozvedela zdrvujúcu správu o smrti milovaného otca. Opäť dala najavo svoju autenticitu a ukázala, že nemá čo skrývať. Rovnako ako sa s fanúšikmi delí o bežné momenty zo svojho života, podelila sa s nimi aj o túto negatívnu skúsenosť, ktorá ju zasiahla. Zdá sa však, že v sebe pozbierala všetku silu a chuť do života ju neopustila, o čom svedčí nevšedná dovolenka, ktorú si tieto dni užíva.

Článok pokračuje pod videom ↓

Hovorí sa, že nám cestovanie rozšíri obzory, prídeme na iné myšlienky a načerpáme novú energiu a elán do života. Aj preto sa zrejme rozhodla občasná moderátorka Eva „Evelyn“ Kramerová po ťažkých dňoch, kedy sa vyrovnávala s náhlym odchodom svojho otca, pre odvážny krok. Utiekla ďaleko od Slovenska a jej kroky smerovali do exotickej krajiny, kde väčšina Slovákov počas svojho života nevkročí. Chcela zažiť dobrodružstvo, a tak sa so skupinou kamarátov vydala do Peru.

Netradičná dovolenka s fanúšikmi

Nechcela si však zážitky z tejto krajiny nechať len pre seba, a preto vzala svojich fanúšikov so sebou a deň po dni im ukazuje, ako Peru vyzerá. Mnohí budú mať pocit, akoby tam naozaj boli a prežívali všetko spolu s ňou. Evelyn si nedáva servítku pred ústa a opisuje im takmer všetko, no nechýba ani jej známy humor, pre ktorý si ju mnohí obľúbili. „Peru – Deň prvý. Žiť tu a teraz je jediná úloha, ktorú som si na toto obdobie dala,“ napísala komička k prvému videu, ktoré zachytáva rôzne zábery.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Eva Evelyn Kramerová (@evelynjefresh)

Ako spomenula v prvom videu, rozhodla sa urobiť niečo, čo má najradšej, a tak vycestovala zo Slovenska. Tým sa začali nezabudnuteľné momenty, ktoré Evelyn aj vtipne okomentovala, takže je jasné, že mnohým pri pozeraní jej videí budú kútiky úst smerovať nahor. „Ráno sa preberám a na recepcii si vypýtam kávu, ktorú mi dali asi do nejakého erárneho hrnčeka. Kávička chutí ako keby bola prefiltrovaná cez štyri špinavé ponožky z peruánskej alpaky,“ zažartovala komička.

Zábavné momenty vystriedal plač