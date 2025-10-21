Európa pripravuje 12-bodový plán na ukončenie vojny: Donald Trump má dohliadať na prímerie, Putin žiada Donbas

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Európa a USA rokujú o pláne, ktorý by mohol priniesť mier.

Európske štáty pripravujú v spolupráci s Kyjevom 12-bodový plán zameraný na ukončenie vojny na Ukrajine. V utorok o tom informovala agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje.

Boje by sa mali zastaviť na súčasných frontových líniách a na implementáciu dohody by dohliadala rada na čele s prezidentom USA Donaldom Trumpom, informuje TASR.

Prímerie, návrat detí a výmena zajatcov

Po zavedení prímeria návrh počíta s návratom všetkých deportovaných ukrajinských detí a výmenou vojnových zajatcov. Ukrajina by tiež získala bezpečnostné záruky, finančné prostriedky na povojnovú obnovu a umožnený by jej bol urýchlený vstup do .

Sankcie voči Rusku by sa postupne zrušili, hoci približne 300 miliárd dolárov zo zmrazených ruských aktív by Moskve vrátili iba v prípade, že by prispela na povojnovú obnovu Ukrajiny. Sankcie by sa opäť zaviedli, ak by Rusko znova zaútočilo na Ukrajinu.

O budúcnosti okupovaných území sa má ešte rokovať

Návrh predpokladá, že okupované územia by Ukrajina ani európske štáty oficiálne za súčasť Ruska neuznali. Kyjev a Moskva by mali po zavedení prímeria rokovať o ich budúcom usporiadaní.

Zdroje uviedli, že podrobnosti plánu sa ešte finalizujú a môžu sa zmeniť. S akýmkoľvek návrhom tiež budú musieť súhlasiť Spojené štáty. Európski predstavitelia by z tohto dôvodu mohli ešte tento týždeň vycestovať do USA.

Trump volá po zmrazení konfliktu

Americký prezident Donald Trump minulý štvrtok po telefonáte so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom vyzval na zmrazenie konfliktu pozdĺž súčasnej frontovej línie. Navrhol tiež schôdzku s Putinom v Budapešti, avšak agentúra AP s odvolaním sa na svoj zdroj informovala, že plány na stretnutie lídrov sú nateraz pozastavené.

Foto: SITA/AP

Zdroje Bloombergu uviedli, že Putin v telefonáte s Trumpom požadoval, aby Ukrajina Rusku odstúpila celý Donbas, avšak nie je jasné, či by bola Moskva ochotná výmenou urobiť územné ústupky v iných okupovaných oblastiach. Rusko si okrem Donbasu pozostávajúceho z Luhanskej a Doneckej oblasti nárokuje aj Krymský polostrov, Chersonskú a Záporožskú oblasť.

