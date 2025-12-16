EÚ verzus Orbán: Maďarsko blokuje proces vstupu Ukrajiny do EÚ. Orbánov postoj vyvolal ostrú kritiku

Dana Kleinová
TASR
Podľa Bjerreovej vláda maďarského premiéra Viktora Orbána tvrdí, že nepodporí pozitívne hodnotenie vývoja na Ukrajine.

Maďarsko blokuje každoročné stanovisko Európskej únie k rozširovaciemu procesu vzhľadom na to, že odmieta prístupové rokovania s Ukrajinou. V utorok to uviedla dánska ministerka pre európske záležitosti Marie Bjerreová, píše TASR na základe správy agentúry DPA.

Podľa Bjerreovej vláda maďarského premiéra Viktora Orbána tvrdí, že nepodporí pozitívne hodnotenie vývoja na Ukrajine. To však podľa jej slov nemôže byť z dokumentu vylúčené, keďže ho podporili všetky ostatné štáty EÚ.

Kritika správania Maďarska

„Máme 26 členských krajín, ktoré Ukrajine ukazujú silnú podporu,“ uviedla v Bruseli dánska ministerka, ktorej krajina od 1. júla do konca roka predsedá Rade EÚ. „Formulácia textu o Ukrajine je spravodlivá a férová,“ dodala.

Nemecký štátny tajomník pre európske záležitosti Gunther Krichbaum kritizoval správanie Maďarska ako „čoraz deštruktívnejšie“ a Budapešť obvinil zo spomaľovania EÚ.

Maďarské veto znamená, že sa Ukrajina nemôže spoliehať na začiatok oficiálnych rokovaní o vstupe do EÚ. Napriek tomu však podľa Bjerreovej tento proces prebieha neoficiálne.

„Znamená to, že Ukrajine dávame inštrukcie o tom, ako reformovať, na čo sa sústrediť, čo väčšina členských krajín chce, aby krajina spravila,“ uviedla dánska ministerka. Prístupový proces je tak podľa nej „nažive“.

Agentúra DPA píše, že Ukrajina by vďaka tomu dokázala spraviť rýchly pokrok za krátky čas, pokiaľ by sa Maďarsko v budúcnosti rozhodlo vzdať sa svojho veta. To súčasná maďarská vláda využíva pre údajné veľké finančné nároky Ukrajiny a znevýhodňovanie maďarskej menšiny na Ukrajine.

