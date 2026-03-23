EÚ mení pravidlá hry: Štáty sa už dlhšie stretávajú v iných formátoch, kam niektorí pozvánku ani nedostanú

Nina Malovcová
TASR
Obavy zo špehovania nútia štáty meniť spôsob rokovaní.

V zákulisí európskej politiky dochádza k tichej zmene. Niektoré členské štáty Európskej únie začínajú presúvať citlivé diskusie mimo oficiálnych formátov, pričom dôvodom sú rastúce obavy z únikov informácií.

Na situáciu upozornil portál Politico, podľa ktorého sa diplomati v Bruseli nepozastavili nad správami, že maďarský minister zahraničných vecí mohol informovať Rusko o priebehu rokovaní na samitoch. Podľa zdrojov ide o dlhodobejšie podozrenia, ktoré ovplyvňujú fungovanie európskej diplomacie.

Obavy z únikov menia fungovanie diplomacie

Zahraničné špehovanie sa podľa Politica stáva jednou z hlavných prekážok pre ambície Európskej únie vystupovať ako jednotný priestor pre diskusiu o bezpečnostných otázkach. Práve riziko úniku citlivých informácií vedie niektoré krajiny k tomu, že preferujú užšie a menej formálne rokovania.

Nemenovaný vysoký predstaviteľ jednej z členských krajín uviedol, že kľúčové diplomatické aktivity sa dnes čoraz častejšie odohrávajú mimo širších fór, a to práve pre obavy, že „menej lojálne“ štáty by mohli informácie odovzdať tretím stranám.

Orbán nariadil vyšetrovanie, v hre je aj podozrenie z odpočúvania

Napätie zvyšujú aj udalosti priamo v Maďarsku. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán poveril ministra spravodlivosti Benceho Tuzsona, aby preveril informácie o údajnom odpočúvaní ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa.

„Odpočúvanie člena vlády je vážnym útokom na Maďarsko. Nariadil som ministrovi spravodlivosti, aby okamžite prešetril informácie týkajúce sa odpočúvania Pétera Szijjártóa,“ uviedol Orbán. Denník Washington Post informoval, že Szijjártó mal pravidelne poskytovať informácie Rusku o rokovaniach v Európskej únii. O jeho odpočúvaní sa však v článku nepísalo. Samotný minister tieto tvrdenia odmietol a označil ich za „šialené konšpiračné teórie“.

Kritika zo zahraničia aj domácej opozície

Na situáciu reagoval aj poľský premiér Donald Tusk, podľa ktorého nejde o prekvapivý vývoj. „Správa o tom, že Orbánovi ľudia podrobne informujú Moskvu o zasadnutiach Rady Európskej únie, by nemala nikoho prekvapiť. Dlho sme to tušili,“ uviedol. Kritika zaznela aj z maďarskej opozície.

Predseda strany TISZA Péter Magyar označil údajné informovanie Ruska za zradu. Podľa provládneho servera sa zároveň objavili aj tvrdenia o možnej spravodajskej operácii, v rámci ktorej mal investigatívny novinár Szabolcs Panyi poskytnúť telefónne číslo Szijjártóa zahraničnej tajnej službe. Tieto informácie však neboli nezávisle potvrdené.

V reakcii na tieto obavy sa čoraz väčšia časť európskej diplomacie presúva do menších skupín. Ide napríklad o formát E3, ktorý tvoria Francúzsko, Nemecko a Británia, rozšírený formát E4 s účasťou Poľska, či Weimarský trojuholník. Významnú úlohu zohráva aj skupina NB8 združujúca severské a pobaltské štáty. Tieto formáty umožňujú viesť citlivé diskusie v užšom kruhu a s vyššou mierou dôvery.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac