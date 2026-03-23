Pripravte si pevné nervy: Na D1 sa tvoria rozsiahle kolóny, prejazdný je len jeden pruh

Na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy sa tvoria z dôvodu vážnej dopravnej nehody rozsiahle kolóny. Nehoda sa stala na 39. kilometri diaľnice. V súčasnosti je prejazdný jeden jazdný pruh. Polícia na to upozorňuje na sociálnej sieti.
„Z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov policajti časť diaľnice uzavreli. V súčasnosti je prejazdný jeden jazdný pruh,“ priblížila trnavská krajská polícia.
Smrteľná nehoda
Na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy dnes dopoludnia narazil vodič Škody Octavia do odstaveného nákladného auta. Na miesto letel aj záchranársky vrtuľník Air – Transport Europe, do Bratislavy sa však vracal bez pacienta.
„44-ročný vodič osobného auta utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, lekárka konštatovala existus,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková. Ďalší zranení na mieste nehody neboli, vodič nákladného auta vyviazol bez zranení.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave vyzvalo vodičov, aby sa uvedenému úseku vyhli. Použiť majú alternatívnu trasu cez zjazd Senec/Blatné, následne po ceste číslo 61 cez obce Blatné – Kaplna – Cífer – Hrnčiarovce nad Parnou a po ceste číslo 1286 smer Voderady, kde sa opäť pripoja na diaľnicu D1.
