Pripravte si pevné nervy: Na D1 sa tvoria rozsiahle kolóny, prejazdný je len jeden pruh

Ilustračná fotografia diaľnice D1: TASR - Michal Svítok

Lucia Mužlová
TASR
SITA
Pripravte si pevné nervy.

Na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy sa tvoria z dôvodu vážnej dopravnej nehody rozsiahle kolóny. Nehoda sa stala na 39. kilometri diaľnice. V súčasnosti je prejazdný jeden jazdný pruh. Polícia na to upozorňuje na sociálnej sieti.

„Z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov policajti časť diaľnice uzavreli. V súčasnosti je prejazdný jeden jazdný pruh,“ priblížila trnavská krajská polícia.

Smrteľná nehoda

Na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy dnes dopoludnia narazil vodič Škody Octavia do odstaveného nákladného auta. Na miesto letel aj záchranársky vrtuľník Air – Transport Europe, do Bratislavy sa však vracal bez pacienta.

„44-ročný vodič osobného auta utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, lekárka konštatovala existus,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková. Ďalší zranení na mieste nehody neboli, vodič nákladného auta vyviazol bez zranení.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave vyzvalo vodičov, aby sa uvedenému úseku vyhli. Použiť majú alternatívnu trasu cez zjazd Senec/Blatné, následne po ceste číslo 61 cez obce Blatné – Kaplna – Cífer – Hrnčiarovce nad Parnou a po ceste číslo 1286 smer Voderady, kde sa opäť pripoja na diaľnicu D1.

Zamestnanci môžu skákať od radosti: Ak pôjdete do práce v tieto dni, dostanete príplatky

Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac